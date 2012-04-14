Евгений Плющенко: «Не считаю, что Загитовой надо заканчивать. Верю, что она может победить в Пекине-2022»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию считает, что Алине Загитовой не стоит завершать карьеру.

– Роман Костомаров высказал предположение, что Алине Загитовой было бы лучше завершить карьеру. Согласны?

– Я не слежу за тем, кто что говорит и пишет. Не хочу трогать эту грязь. Есть конкретный спортсмен, который должен принимать решения, это его карьера и его жизнь. Алина уже стала олимпийской чемпионкой, возможно, она хочет стать неоднократной олимпийской чемпионкой. Кто это может ей запретить?

Уйти – самое простое. Это можно сделать в любой момент. Тем более что она уже вписала себя в историю. А вот выйти и доказать, что ты можешь еще, как Алина сделала на чемпионате мира – это по-настоящему сложно и сильно. А если еще обучиться четверным прыжкам, то это будет вообще круто.

– Она способна на это?

– По ее катанию видно, что да, я же не просто так это говорю. Верю, что Загитова может докататься до следующей Олимпиады и выиграть ее. Рост – совершенно не проблема, ерунда это. Все возможно, если правильно тренироваться и готовиться.

У спортсмена должна быть вера в тренера, и наоборот. Я не считаю, что Загитовой надо заканчивать. Мое мнение, что можно и нужно кататься долго, если есть силы и здоровье, – рассказал Плющенко.

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