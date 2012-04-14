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    Евгений Плющенко: «Не считаю, что Загитовой надо заканчивать. Верю, что она может победить в Пекине-2022»

    Теги Евгений Плющенко Роман Костомаров сборная России Пекин-2022 женское катание Алина Загитова Фигурное катание

    Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко считает, что Алине Загитовой не стоит завершать карьеру.

    Роман Костомаров высказал предположение, что Алине Загитовой было бы лучше завершить карьеру. Согласны?

    – Я не слежу за тем, кто что говорит и пишет. Не хочу трогать эту грязь. Есть конкретный спортсмен, который должен принимать решения, это его карьера и его жизнь. Алина уже стала олимпийской чемпионкой, возможно, она хочет стать неоднократной олимпийской чемпионкой. Кто это может ей запретить?

    Уйти – самое простое. Это можно сделать в любой момент. Тем более что она уже вписала себя в историю. А вот выйти и доказать, что ты можешь еще, как Алина сделала на чемпионате мира – это по-настоящему сложно и сильно. А если еще обучиться четверным прыжкам, то это будет вообще круто.

    – Она способна на это?

    – По ее катанию видно, что да, я же не просто так это говорю. Верю, что Загитова может докататься до следующей Олимпиады и выиграть ее. Рост – совершенно не проблема, ерунда это. Все возможно, если правильно тренироваться и готовиться.

    У спортсмена должна быть вера в тренера, и наоборот. Я не считаю, что Загитовой надо заканчивать. Мое мнение, что можно и нужно кататься долго, если есть силы и здоровье, – рассказал Плющенко.

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