Елизавета Туктамышева: «У меня было чувство, что в этом сезоне я показала еще не все, что хотела»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала свое выступление в короткой программе на командном чемпионате мира в Фукуоке (2-е место).

«Я приехала в Фукуоку сразу после шоу, поэтому подготовка получилась нестандартной. Я была расслаблена, это последний старт в сезоне, и у меня было чувство, что в этом сезоне я показала еще не все, что хотела.

Надеюсь, что произвольную программу откатаю не хуже», – сказала Туктамышева.

В короткой программе Туктамышева набрала 80,54 балла, это ее лучший результат в карьере.