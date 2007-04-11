Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Елизавета Туктамышева: «У меня было чувство, что в этом сезоне я показала еще не все, что хотела»

    Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание командный чемпионат мира (World Team Trophy) Фигурное катание

    Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала свое выступление в короткой программе на командном чемпионате мира в Фукуоке (2-е место). 

    «Я приехала в Фукуоку сразу после шоу, поэтому подготовка получилась нестандартной. Я была расслаблена, это последний старт в сезоне, и у меня было чувство, что в этом сезоне я показала еще не все, что хотела.

    Надеюсь, что произвольную программу откатаю не хуже», – сказала Туктамышева. 

    В короткой программе Туктамышева набрала 80,54 балла, это ее лучший результат в карьере. 

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Включите уведомления,
    чтобы быть в курсе самых важных новостей