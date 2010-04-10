Мария Бутырская: «У Загитовой потрясающий характер, она боец. Я бы на ее месте не заканчивала карьеру»

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская считает, что не стоит рано завершать карьеру.

«Алина сама по себе уникальна, ведь она единственная, кто сумел после победы на Олимпиаде продолжить свою карьеру и выиграть чемпионат мира. Данное достижение в любом случае останется в истории. Кроме того, хорошим показателем является и то, что она не ушла на полпути. У Загитовой потрясающий характер, она боец по своей натуре. Я бы на ее месте не заканчивала.

Вспомните немецкую фигуристку , выигравшую золото на Олимпиадах в Сараеве и Калгари. Всегда нужно смотреть вперед, стремиться к титулу многократной чемпионки. Мне кажется, Алина любит выступать, любит, когда ее поддерживают трибуны», – рассказала Бутырская.