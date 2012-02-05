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    Алексей Ягудин: «Когда мне в интернете несут какую-то херню, я сразу посылаю. Но к конструктивной критике всегда готов»

    Теги Алексей Ягудин телевидение Фигурное катание

    Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 Алексей Ягудин рассказал о своей работе на телевидении.

    «Телевидение мне всегда импонировало по двум причинам.

    Во-первых, чем больше ты на экране, тем больше ты на виду и тем больше у тебя предложений. Это такой замкнутый круг. Во-вторых, телевидение помогает найти себя после фигурного катания, которое рано или поздно заканчивается. Это ни для кого не секрет.

    Профессиональную карьеру я закончил давно, а выступать в шоу с каждым годом становится труднее. Открывать академии я пока не тороплюсь, так как намерен реально там тренировать, а не просто появляться раз в год.

    Телевидение – это популярность, которая позволит мне идти дальше. Здесь нечего скрывать. Во-вторых, зарплата. В-третьих, кайф. Когда идет прямой эфир, и возникают проблемы, ты получаешь огромную дозу адреналина. В фигурном катании есть выражение «надел чужие коньки». А телезритель же не виноват, что ты в чужих коньках. Ты должен находить себе какие-то дополнительные ресурсы, чтобы исправить ситуацию и выдать лучший продукт.

    Поначалу всегда тяжело. Но нужно биться. В этом плане хороший пример – Ольга Бузова. Она амбициозный человек, который не боится пробовать и развиваться. Она идет вперед. И ей все равно на мнение других. У нас ведь очень любят говорить «Дурак, зачем ты туда полез? Занимайся своим делом!»

    Я всегда готов к конструктивной критике. Когда мне в интернете несут какую-то херню, я сразу посылаю. Если есть что-то по делу – пожалуйста, говорите», – сказал Ягудин.

    Ягудин – о своих телепроектах. Он комментирует, выбирает питомцев и помогает худеть

    Ягудин бесится от Sports.ru, а мы обожаем его «Зиму». Это лучшее, что было с фигурным катанием

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