Евгений Плющенко: «Нам с Ягудиным давно пора пожать друг другу руки. Я даже стал его иногда любить»

Двукратный олимпийский чемпион сообщил, что им с Алексеем Ягудиным давно пора помириться.

«Я даже стал иногда любить Алексея Ягудина. Слышу его комментарии, как он лестно обо мне отзывается, поэтому я тоже Лешу начинаю «полюбливать». Конечно, в качестве комментатора, а не в плане «мужской дружбы». Если эта история будет продолжаться в таком же ключе, то я его прямо «залюблю».



Нам давно пора пожать друг другу руки. Я же войн никаких не начинал. Не я же начинал на Олимпийских играх бегать по журналистам и кричать… Я же никогда в жизни этого не начинал. Я делал свою работу. А когда меня кусают, я тоже бываю злым», – рассказал Плющенко.

Ягудин бесится от Sports.ru, а мы обожаем его «Зиму». Это лучшее, что было с фигурным катанием