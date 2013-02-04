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    Евгений Плющенко: «Нам с Ягудиным давно пора пожать друг другу руки. Я даже стал его иногда любить»

    Теги Евгений Плющенко Алексей Ягудин мужское катание Фигурное катание

    Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что им с Алексеем Ягудиным давно пора помириться.

    «Я даже стал иногда любить Алексея Ягудина. Слышу его комментарии, как он лестно обо мне отзывается, поэтому я тоже Лешу начинаю «полюбливать». Конечно, в качестве комментатора, а не в плане «мужской дружбы». Если эта история будет продолжаться в таком же ключе, то я его прямо «залюблю».
     
    Нам давно пора пожать друг другу руки. Я же войн никаких не начинал. Не я же начинал на Олимпийских играх бегать по журналистам и кричать… Я же никогда в жизни этого не начинал. Я делал свою работу. А когда меня кусают, я тоже бываю злым», – рассказал Плющенко.

    Ягудин бесится от Sports.ru, а мы обожаем его «Зиму». Это лучшее, что было с фигурным катанием

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