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    Ягудин – о Коляде и Ковтуне: «Есть люди, которые могут, а есть – которые нет. Я очень хочу ошибаться, но они – не могут»

    Теги Алексей Ягудин сборная России чемпионат Европы мужское катание Максим Ковтун Михаил Коляда Александр Самарин Фигурное катание

    Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 Алексей Ягудин прокомментировал выступление российских фигуристов Михаила Коляды и Максима Ковтуна на чемпионате Европы в Минске.

    Коляда, лидировавший после короткой программы, занял итоговое пятое место, Ковтун показал 14-й результат.

    «Если считать, что 11-е и 16-е места в произвольной программе – это не совсем позор, тогда не знаю, как это еще назвать.

    Знаете, есть люди, которые могут, а есть – которые не могут. Я очень хочу ошибаться, но они – нет. Они могут иногда, но они не могут, как Самодурова.

    Это можно называть как угодно. Но, к сожалению, мы достаточно часто видим сорванные программы: они начинают разбиваться, сдавать программу со второго-третьего элементов и не бороться до конца.

    Но они в любом случае наши спортсмены, и мы будем всегда до последнего за них переживать и надеяться, что они смогут. В данной ситуации, не обижая ни того, ни другого, ничего нового в их катании я не увидел. Именно поэтому, когда Коляда чисто откатал короткую, я сказал: «Спасибо, наконец-то.

    Вот Самарин – мужик. Да, мы не роботы, срывы у всех бывают. Но он продемонстрировал настоящую мужскую борьбу, а не брошенную на произвол судьбы программу», – заключил Ягудин.

    Запомните слово «амок». Так теперь называют прокаты Ковтуна и Коляды

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