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    Алина Загитова: «Хотела бы сняться в кино. В роли той, которая всех спасает»

    Теги сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

    Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о том, как проводит свободное время.

    «В выходной день я все равно занимаюсь спортом. Гуляю с собакой, бегаю с ней, это тоже в какой-то мере спорт.  На друзей у меня особо нет времени. Большую часть времени я предпочитаю проводить с семьей», – сказала Загитова.

    «Я хотела бы встретиться с Селеной Гомес. Это у меня мечта такая. Слушаю в том числе и Селену. Мне нравится больше зажигательная музыка. Под медленную можно погрустить, но она редко мне требуется. А зажигательная очень помогает на соревнованиях.

    Из фильмов последний раз я смотрела «Гарри Поттера», а из сериалов смотрю «Молодежку». Если предложат (сниматься), конечно, я бы хотела. Но ни в коем случае не злодейкой. Лучше той, которая всех спасает», - отметила фигуристка.

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