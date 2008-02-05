Алина Загитова: «Хотела бы сняться в кино. В роли той, которая всех спасает»

Российская фигуристка рассказала о том, как проводит свободное время.

«В выходной день я все равно занимаюсь спортом. Гуляю с собакой, бегаю с ней, это тоже в какой-то мере спорт. На друзей у меня особо нет времени. Большую часть времени я предпочитаю проводить с семьей», – сказала Загитова.

«Я хотела бы встретиться с Селеной Гомес. Это у меня мечта такая. Слушаю в том числе и Селену. Мне нравится больше зажигательная музыка. Под медленную можно погрустить, но она редко мне требуется. А зажигательная очень помогает на соревнованиях.

Из фильмов последний раз я смотрела «Гарри Поттера», а из сериалов смотрю «Молодежку». Если предложат (сниматься), конечно, я бы хотела. Но ни в коем случае не злодейкой. Лучше той, которая всех спасает», - отметила фигуристка.

Загитова в роли Лары Крофт: яркая помада, кожаные брюки и танец под Survivor