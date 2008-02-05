Алина Загитова: «Настроение перед ЧМ-2019 боевое: хочу доказать, что я все могу и все сделаю»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию рассказала о подготовке к ЧМ-2019, проблемах с прыжками, а также о том, чем хочет заниматься после завершения карьеры.

О чемпионате мира

«Я рассчитываю на победу. Сейчас пока я не катаю никакие программы, но занимаюсь, скоро пойдет полная подготовка к чемпионату мира. Настроение боевое, хочу доказать прежде всего самой себе, что я все могу и все сделаю».

О сильной стороне

«Наверное, прыжки. Но в последнее время с ними у меня проблемы, но мой тренер меня поддерживает, и я думаю, что с этим справлюсь.

Пока для меня самое главное – катать все, что запланировали с тренерами. Усложнений никаких не будет. Только работа над ошибками», – цитирует спортсменку «Р-Спорт».

О том, чем займется после завершения карьеры

«Я бы хотела остаться в спорте, стать хорошим тренером. Особенно об этом не думала, но это точно будет связано со спортом», – сказала Загитова.

У Загитовой – три поражения подряд. Нужно что-то менять