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    Алина Загитова: «Настроение перед ЧМ-2019 боевое: хочу доказать, что я все могу и все сделаю»

    Теги чемпионат мира сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

    Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о подготовке к ЧМ-2019, проблемах с прыжками, а также о том, чем хочет заниматься после завершения карьеры.

    О чемпионате мира

    «Я рассчитываю на победу. Сейчас пока я не катаю никакие программы, но занимаюсь, скоро пойдет полная подготовка к чемпионату мира. Настроение боевое, хочу доказать прежде всего самой себе, что я все могу и все сделаю».

    О сильной стороне

    «Наверное, прыжки. Но в последнее время с ними у меня проблемы, но мой тренер меня поддерживает, и я думаю, что с этим справлюсь.

    Пока для меня самое главное – катать все, что запланировали с тренерами. Усложнений никаких не будет. Только работа над ошибками», – цитирует спортсменку «Р-Спорт».

    О том, чем займется после завершения карьеры

    «Я бы хотела остаться в спорте, стать хорошим тренером. Особенно об этом не думала, но это точно будет связано со спортом», – сказала Загитова.

    У Загитовой – три поражения подряд. Нужно что-то менять

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