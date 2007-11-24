Алексей Ягудин о выступлении в академии Плющенко: «Мне не важно, чей лед, когда я на нем катаюсь – он только мой»

Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 Алексей Ягудин прокомментировал ироничные заявления двукратного чемпиона Игр Евгения Плющенко по поводу выступления Ягудина на катке, где занимаются фигуристы академии Плющенко.

«Узнал случайно, что Женя Плющенко сегодня активно пишет в соцсетях, что я выступал в «его Академии» без приглашения. Разве этот каток ему принадлежит? Женина организация только арендует его в определенное время.

Мне не важно, чей лед, когда я на нем катаюсь – он только мой. А Евгения я прошу не вводить в заблуждение людей, ведь я никогда не прихожу без приглашения, и ему это известно», – сказал Ягудин.

Ранее Плющенко выложил в инстаграм выступление Ягудина на корпоративе, сопроводив видео хэштегами «ни чести ни достоинства по отношению к себе», «беспринципный мальчуган», «это же надо так любить деньги», «незваный гость», «на ваш корпоратив недорого».