Трусова исполнила два четверных тулупа в произвольной программе на первенстве России

Фигуристка Александра Трусова выполнила два четверных прыжка в произвольной программе на первенстве России среди юниоров в Перми.

Трусова исполнила четверной тулуп в каскаде с тройным, а также одиночный четверной тулуп. За произвольную действующая чемпионка мира среди юниоров получила 164,44 балла и занимает текущее первое место. За технику Трусова набрала 92,68.

В этом сезоне никто не набирал больше баллов за произвольную, чем Трусова, мировой рекорд Алины Загитовой меньше на 5,94 балла (158,50), однако результаты национальных турниров не идут в зачет рекордов.

По общей сумме Трусова набрала 233,99 балла, что на 4,28 больше, чем на взрослом чемпионате России, где она взяла серебро.

После короткой программы фигуристка занимала 7-е место – в первый день турнира Трусова ошиблась на каскаде тройной лутц – тройной риттбергер, упав со второго прыжка.