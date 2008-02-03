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    Трусова исполнила два четверных тулупа в произвольной программе на первенстве России

    Теги сборная России чемпионат России среди юниоров женское катание Александра Трусова Фигурное катание

    Фигуристка Александра Трусова выполнила два четверных прыжка в произвольной программе на первенстве России среди юниоров в Перми.

    Трусова исполнила четверной тулуп в каскаде с тройным, а также одиночный четверной тулуп. За произвольную действующая чемпионка мира среди юниоров получила 164,44 балла и занимает текущее первое место. За технику Трусова набрала 92,68.

    В этом сезоне никто не набирал больше баллов за произвольную, чем Трусова, мировой рекорд Алины Загитовой меньше на 5,94 балла (158,50), однако результаты национальных турниров не идут в зачет рекордов.

    По общей сумме Трусова набрала 233,99 балла, что на 4,28 больше, чем на взрослом чемпионате России, где она взяла серебро.

    После короткой программы фигуристка занимала 7-е место – в первый день турнира Трусова ошиблась на каскаде тройной лутц – тройной риттбергер, упав со второго прыжка.

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