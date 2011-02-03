Даниил Самсонов: «Главная черта Тутберидзе в том, что она никого не заставляет работать»

Фигурист Даниил Самсонов прокомментировал свою победу на первенстве России среди юниоров в Перми.

«Откатал я достаточно хорошо. Конечно, есть над чем работать. Мы будем улучшаться. Надо работать над сложностью программ, над компонентами, над дорожками – везде есть над чем работать.

Правильно говорят, что главный соперник – это ты сам. Главное справиться со своей задачей, а потом уже будут решать судьи.

Я планировал откатать две программы чисто. По тому, как катал программы – могу лучше, а по баллам – конечно, доволен. Это мой личный рекорд.

Победу отмечать никак не буду, завтра еду домой, а 7-го опять старты», – сказал Самсонов в интервью ФФКР.

«Я работаю около пяти часов на катке, отдыхаю в машине – мама возит меня на занятия каждый день. Мы всегда обсуждаем с ней то, чего я хочу – моя мечта это Олимпийские игры, и желательно неоднократно.

Мне кажется самая главная черта Этери Георгиевны Тутберидзе в том, что она никого не заставляет работать – спортсмен должен хотеть работать и добиваться результата сам.

Нужно начинать раньше, чтобы когда я вырос – было легче. Моим первым прыжком был аксель, а сейчас я больше всего люблю лутц, мне нравится прыгать с зубца. Мне вообще нравятся четверные прыжки – это очень интересно и совсем нестрашно», – цитирует фигуриста ТАСС.