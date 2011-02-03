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    Даниил Самсонов: «Главная черта Тутберидзе в том, что она никого не заставляет работать»

    Теги сборная России чемпионат России среди юниоров мужское катание Этери Тутберидзе Даниил Самсонов Фигурное катание

    Фигурист Даниил Самсонов прокомментировал свою победу на первенстве России среди юниоров в Перми.

    «Откатал я достаточно хорошо. Конечно, есть над чем работать. Мы будем улучшаться. Надо работать над сложностью программ, над компонентами, над дорожками – везде есть над чем работать.

    Правильно говорят, что главный соперник – это ты сам. Главное справиться со своей задачей, а потом уже будут решать судьи.

    Я планировал откатать две программы чисто. По тому, как катал программы – могу лучше, а по баллам – конечно, доволен. Это мой личный рекорд.

    Победу отмечать никак не буду, завтра еду домой, а 7-го опять старты», – сказал Самсонов в интервью ФФКР.

    «Я работаю около пяти часов на катке, отдыхаю в машине – мама возит меня на занятия каждый день. Мы всегда обсуждаем с ней то, чего я хочу – моя мечта это Олимпийские игры, и желательно неоднократно.

    Мне кажется самая главная черта Этери Георгиевны Тутберидзе в том, что она никого не заставляет работать – спортсмен должен хотеть работать и добиваться результата сам.

    Нужно начинать раньше, чтобы когда я вырос – было легче. Моим первым прыжком был аксель, а сейчас я больше всего люблю лутц, мне нравится прыгать с зубца. Мне вообще нравятся четверные прыжки – это очень интересно и совсем нестрашно», – цитирует фигуриста ТАСС.

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