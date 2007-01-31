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    Хореограф Медведевой: «Грустно, что ученицы Тутберидзе взрослеют и начинают мучиться. Они выглядят одноразовыми»

    Теги Хавьер Фернандес сборная России мужское катание женское катание Этери Тутберидзе сборная Испании Евгения Медведева Алина Загитова Сандра Безич (Безик) Фигурное катание

    Хореограф группы Брайана Орсера и российской фигуристки Евгении Медведевой Сандра Безич поделилась мнением о работе тренера Этери Тутберидзе.

    Под руководством Тутберидзе, в частности, работают Алина Загитова, Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная.

    «В определенном возрасте ученицы Тутберидзе начинают мучиться просто для того, чтобы откатать программу. И это так печально, потому что они все прекрасные, талантливые девочки, но которые выглядят одноразовыми.

    Но это маленькие жизни, прекрасные таланты, которые отдают свои сердце и душу спорту, так почему бы не дать им нормальные основы, полноценную карьеру и счастливое будущее?

    Загитова борется, она выросла, ей шестнадцать, и, вы знаете, у каждого есть программы, в которых приходится бороться, но у Алины нет никакого комфорта в глазах. Тут мы возвращаемся к вопросу об основах, о фундаментальной технике. Когда тебе сложно, то помогает заложенная в тебе техника.

    Посмотрите на Хавьера Фернандеса – он не делал четверные прыжки шесть месяцев, а потом взял и сделал их, потому что техника у него заложена. Это очень важно», – рассказала Безич.

    У Загитовой – три поражения подряд. Нужно что-то менять

    История Этери Тутберидзе – про то, каким должен быть спорт в России

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