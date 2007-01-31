Хореограф Медведевой: «Грустно, что ученицы Тутберидзе взрослеют и начинают мучиться. Они выглядят одноразовыми»

Хореограф группы Брайана Орсера и российской фигуристки Евгении Медведевой Сандра Безич поделилась мнением о работе тренера Этери Тутберидзе.
Под руководством Тутберидзе, в частности, работают Алина Загитова, Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная.
«В определенном возрасте ученицы Тутберидзе начинают мучиться просто для того, чтобы откатать программу. И это так печально, потому что они все прекрасные, талантливые девочки, но которые выглядят одноразовыми.
Но это маленькие жизни, прекрасные таланты, которые отдают свои сердце и душу спорту, так почему бы не дать им нормальные основы, полноценную карьеру и счастливое будущее?
Загитова борется, она выросла, ей шестнадцать, и, вы знаете, у каждого есть программы, в которых приходится бороться, но у Алины нет никакого комфорта в глазах. Тут мы возвращаемся к вопросу об основах, о фундаментальной технике. Когда тебе сложно, то помогает заложенная в тебе техника.
Посмотрите на Хавьера Фернандеса – он не делал четверные прыжки шесть месяцев, а потом взял и сделал их, потому что техника у него заложена. Это очень важно», – рассказала Безич.
У Загитовой – три поражения подряд. Нужно что-то менять
История Этери Тутберидзе – про то, каким должен быть спорт в России