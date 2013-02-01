Евгений Плющенко: «Не сбрасывал бы Медведеву со счетов перед ЧМ-2019. Ей нужно биться за место, делая свою работу чисто»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поделился мнением насчет шансов российской фигуристки выступить на чемпионате мира в японской Сайтаме, который пройдет 18-24 марта.

«Медведева все может преодолеть только борьбой. Я бы Женю не сбрасывал со счетов перед чемпионатом мира, потому что ее опыт дорогого стоит.

Женя – большая звезда фигурного катания. Но ее нужно еще просмотреть в соревновательной обстановке до главного турнира. И еще очень важно, чтобы она сама оценила собственные силы.

Сможет ли она преодолеть себя уже в этом сезоне? Сможет ли подняться уже сейчас после всех этих падений на соревнованиях? Если сможет, значит ей надо ехать и доказывать это на каком-либо старте до мирового чемпионата. Ей надо выходить и рвать, биться за собственное место, делая свою работу чисто», – сказал Плющенко.