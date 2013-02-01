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    Евгений Плющенко: «Не сбрасывал бы Медведеву со счетов перед ЧМ-2019. Ей нужно биться за место, делая свою работу чисто»

    Теги Евгений Плющенко чемпионат мира сборная России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

    Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поделился мнением насчет шансов российской фигуристки Евгении Медведевой выступить на чемпионате мира в японской Сайтаме, который пройдет 18-24 марта.

    «Медведева все может преодолеть только борьбой. Я бы Женю не сбрасывал со счетов перед чемпионатом мира, потому что ее опыт дорогого стоит.

    Женя – большая звезда фигурного катания. Но ее нужно еще просмотреть в соревновательной обстановке до главного турнира. И еще очень важно, чтобы она сама оценила собственные силы.

    Сможет ли она преодолеть себя уже в этом сезоне? Сможет ли подняться уже сейчас после всех этих падений на соревнованиях? Если сможет, значит ей надо ехать и доказывать это на каком-либо старте до мирового чемпионата. Ей надо выходить и рвать, биться за собственное место, делая свою работу чисто», – сказал Плющенко.

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