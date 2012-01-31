Евгения Тарасова: «Мы с Морозовым решили, что спорт важнее личных отношений. Разошлись в жизни, всякое бывает»

Российская фигуристка рассказала о своих взаимоотношениях с Владимиром Морозовым.

– После Олимпийских игр услышала от близкого человека, что не смогу выиграть. Запало в душу, засело в голову. Избавиться мне было от этого тяжело.

Это было сказано в момент стресса и ругани. Но на лед я выходила и каталась, несмотря ни на что.

Я ранимый человек, и меня легко обидеть. Особенно тем людям, которым я доверяю. Иногда с Володей у нас были скандалы, но мы все равно выходили и работали, потому что знали, куда идем. А что говорят обо мне и пишут те, с которыми я не знакома, мне все равно.



- А с Володей за что друг на друга обижались?



- Тренировочный процесс. Когда все гладко, то все мирные и дружные. Улыбки на всех лицах. Но потом накапливается усталость, а за ней ошибки.

Володя в таких случаях не совсем сдержанный. Ему неважно, кто ошибся – я или он, он относится к этому крайне критично. Ему надо исправить все быстро, прямо сейчас, чтоб было все идеально. Но получается так не всегда.

И начинаются споры, ругань. Иногда в такие моменты я понимаю, что надо заткнуться. Он «докрикивает» свое предложение – от меня тишина. Но такое работает не всегда. Порой я сама напрашиваюсь на резкое слово. А вообще все это часть тренировочного процесса.



- Что за слух был после Олимпиады, что ваша пара может распасться?



- Притянули за уши все что можно – и плохо откатались на Играх, и прекратились наши личные отношения. Все это раздувалось и, естественно, пошла молва о распаде пары. Люди думали, что если мы расстались в жизни, то должны расстаться и на льду.

Но между мной и Володей даже речи не было о том, чтобы закончить совместную работу. Мы-то между собой все выяснили – ну, разошлись в жизни, всякое бывает. Но спорт тут при чем? Он хороший партнер, я хорошая партнерша, вместе мы можем побеждать. Зачем нам это все губить?



- Но человеку обычному не понять, как можно...



- Разойтись, но быть вместе?



- Да. Это же мазохизм.



- Возможно. Нам трудно было, но мы понимали, что в фигурном катании куча похожих историй. Люди расставались и выигрывали Олимпийские игры.

В спорте важно понять свой приоритет. Мы с Вовой решили, что спорт важнее. Не нужно терять свой шанс, – сказала Тарасова.