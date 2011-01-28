Морозов – о работе с Траньковым: «Пусть все диванные критики займутся своим делом. Мы сами знаем, что нам нужно»

Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов рассказали о работе с тренером Максимом Траньковым.

Морозов: «Максим тоже катался у Нины Михайловны, и какого-то кардинально другого подхода к тренировкам у него нет. Планы и подходы схожи. Сильно ничего не отличается. Он больше с технической точки зрения подсказывает. А так — мы катаем планы, накатываем программы. Больших отличий нет».

– Чего вы ждали от работы с ним? Чего-то другого или вот такой преемственности?

Тарасова: «Наоборот, мы рассчитывали, что работу не нужно будет менять кардинально. Когда мы разговаривали с Максом, он много спрашивал о том, как мы занимались у Нины Михайловны. Все было сделано максимально комфортно для нас, чтобы удобно было тренироваться. Поэтому не было кардинальных изменений».

– Вы – единственная пара, которая катается у Транькова. Для вас сложнее, когда нет конкуренции на тренировках?

Морозов: «Мы уже привыкли. Нам нравится, что все внимание направлено на нас. Тренер не отвлекается на какие-то другие пары. Мне больше нравится кататься одному».

– А он уделяет вам достаточное количество времени? Потому что Транькова многие называют «инстаграмным тренером», делая акцент на том, что он все время на шоу.

Тарасова: «На самом деле он подстраивает свое расписание под нас. Максимум тренировок с нами, потом все остальное».

Морозов: «Очень много советчиков, которые знают, как тренировать и что надо делать, только они никого не воспитали и ничего не сделали. Языком болтать – не мешки таскать.

Пусть все диванные критики займутся своим делом. Мы не читаем форумы, комментарии - для нас это лишнее. Мы сами знаем, что нам нужно и как добиться результата.

Что касается шоу, то Максим уезжал на Новый год. Он выступал 1, 2 и 3 января, когда мы отдыхали. Но все почему-то считают, что он ездит по шоу, а мы тренируемся одни. Это бред полный. Ко всем стартам мы готовились вместе с Максимом, он никуда не уезжал и всегда был с нами. Он посвящает нам очень много времени».