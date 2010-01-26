Софья Самодурова: «Есть ли ощущение, что Загитову обыгрывать неприлично? Да, такое чувство приходит»

Российская фигуристка прокомментировала свою победу на чемпионате Европы в Минске.

Олимпийская чемпионка-2018 стала второй.

«Даже не думала, что возьму золото. Просто хотела чисто откататься. Даже не следила за выступлением Алины, хотя выходила на лед после нее. Сосредоточилась на чистом прокате, и все. Честно, не интересовалась ее баллами и поняла, что стану чемпионкой, только после моих оценок.

Вообще, мы с Алиной хорошо пообщались. Сидели после выступления, фотографировались с ее красным мишкой, смотрели фильм «Оно» — ужастик, чтобы быстрее обо всем забыть. Да я до сих пор не осознала, что у меня золотая медаль.

Есть ли ощущение, что Загитову обыгрывать неприлично? Да, такое чувство приходит. Она же олимпийская чемпионка, а я провожу только первый сезон. Но успокаиваться рано. Алексей Мишин сказал: «Не выпрыгивай из штанов». Просто буду готовиться к другим стартам», – рассказала Самодурова.

Еще в ноябре Самодурова уступила Загитовой 25 баллов. Как же все поменялось!