Софья Самодурова: «Есть ли ощущение, что Загитову обыгрывать неприлично? Да, такое чувство приходит»

Российская фигуристка Софья Самодурова прокомментировала свою победу на чемпионате Европы в Минске.
Олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова стала второй.
«Даже не думала, что возьму золото. Просто хотела чисто откататься. Даже не следила за выступлением Алины, хотя выходила на лед после нее. Сосредоточилась на чистом прокате, и все. Честно, не интересовалась ее баллами и поняла, что стану чемпионкой, только после моих оценок.
Вообще, мы с Алиной хорошо пообщались. Сидели после выступления, фотографировались с ее красным мишкой, смотрели фильм «Оно» — ужастик, чтобы быстрее обо всем забыть. Да я до сих пор не осознала, что у меня золотая медаль.
Есть ли ощущение, что Загитову обыгрывать неприлично? Да, такое чувство приходит. Она же олимпийская чемпионка, а я провожу только первый сезон. Но успокаиваться рано. Алексей Мишин сказал: «Не выпрыгивай из штанов». Просто буду готовиться к другим стартам», – рассказала Самодурова.
Еще в ноябре Самодурова уступила Загитовой 25 баллов. Как же все поменялось!