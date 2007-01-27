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    Максим Ковтун: «Стыдно? Да, но не умирать же теперь. Буду думать, что пошло не так»

    Теги сборная России чемпионат Европы мужское катание Максим Ковтун Фигурное катание

    Российский фигурист Максим Ковтун поблагодарил болельщиков за поддержку на чемпионате Европы в Минске. 

    «Хочу сказать одно с уверенностью, спасибо. Спасибо болельщикам, спасибо, родные, за поддержку.

    Жизнь – такая штука, и от прорыва до краха порой один шаг.

    Искренне благодарен каждому.

    Стыдно? Да, но не умирать же теперь. Буду думать, что пошло не так», – написал Ковтун. 

    По итогам короткой программы россиянин занимал пятое место, но в произвольной допустил много ошибок и в итоге опустился на 14-е. 

    Запомните слово «амок». Так теперь называют прокаты Ковтуна и Коляды

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