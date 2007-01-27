Максим Ковтун: «Стыдно? Да, но не умирать же теперь. Буду думать, что пошло не так»

Российский фигурист поблагодарил болельщиков за поддержку на чемпионате Европы в Минске.

«Хочу сказать одно с уверенностью, спасибо. Спасибо болельщикам, спасибо, родные, за поддержку.

Жизнь – такая штука, и от прорыва до краха порой один шаг.

Искренне благодарен каждому.

Стыдно? Да, но не умирать же теперь. Буду думать, что пошло не так», – написал Ковтун.

По итогам короткой программы россиянин занимал пятое место, но в произвольной допустил много ошибок и в итоге опустился на 14-е.

Запомните слово «амок». Так теперь называют прокаты Ковтуна и Коляды