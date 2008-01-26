Брайан Орсер – о выступлении Загитовой в произвольной программе: «У каждого фигуриста бывают плохие дни»

Тренер Евгении Медведевой Брайан Орсер прокомментировал выступление олимпийской чемпионки Алины Загитовой на чемпионате Европы в Минске.
Загитова, лидировавшая после короткой программы, сорвала произвольную и стала в итоге второй, уступив соотечественнице Софье Самодуровой около 15 баллов.
«В фигурном катании меня тяжело чем-либо удивить. Распределение первых двух мест чемпионата межу Самодуровой и Загитовой? У каждого фигуриста бывают плохие дни, и даже самым великим приходится периодически переживать разочарования.
Но это фигурное катание и всегда нужно находить силы и идти дальше», – сказал Орсер.