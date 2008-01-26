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    Брайан Орсер – о выступлении Загитовой в произвольной программе: «У каждого фигуриста бывают плохие дни»

    Теги сборная России чемпионат Европы Брайан Орсер женское катание Алина Загитова Софья Самодурова Фигурное катание

    Тренер Евгении Медведевой Брайан Орсер прокомментировал выступление олимпийской чемпионки Алины Загитовой на чемпионате Европы в Минске. 

    Загитова, лидировавшая после короткой программы, сорвала произвольную и стала в итоге второй, уступив соотечественнице Софье Самодуровой около 15 баллов. 

    «В фигурном катании меня тяжело чем-либо удивить. Распределение первых двух мест чемпионата межу Самодуровой и Загитовой? У каждого фигуриста бывают плохие дни, и даже самым великим приходится периодически переживать разочарования.

    Но это фигурное катание и всегда нужно находить силы и идти дальше», – сказал Орсер. 

    У Загитовой – три поражения подряд. Нужно что-то менять

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    Выиграет ли Загитова еще хотя бы один топ-турнир?

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