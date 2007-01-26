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    Российские фигуристы завоевали 6 медалей на чемпионате Европы в Минске, но уступили в общем зачете французам

    Теги сборная России чемпионат Европы Александра Степанова Иван Букин Евгения Тарасова Владимир Морозов Александр Самарин Европейские игры Алина Загитова Софья Самодурова Александра Бойкова Дмитрий Козловский Фигурное катание

    В Минске завершился чемпионат Европы по фигурному катанию. Российские фигуристы на турнире завоевали 6 медалей. 

    В соревнованиях спортивных пар серебро взяли Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали третьими. 

    Софья Самодурова выиграла золото в женских соревнованиях. Серебро – у олимпийской чемпионки Алины Загитовой

    В мужском турнире серебро завоевал Александр Самарин. 

    Александра Степанова и Иван Букин стали обладателями серебряной награды в соревнованиях танцевальных дуэтов. 

    Общий зачет (золото – серебро – бронза)

    1. Франция (2-0-0)
    2. Россия (1-4-1)
    3. Испания (1-0-0)
    4. Италия (0-0-2)
    5. Финляндия (0-0-1)

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