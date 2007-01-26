Российские фигуристы завоевали 6 медалей на чемпионате Европы в Минске, но уступили в общем зачете французам

В Минске завершился чемпионат Европы по фигурному катанию. Российские фигуристы на турнире завоевали 6 медалей.

В соревнованиях спортивных пар серебро взяли и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали третьими.

Софья Самодурова выиграла золото в женских соревнованиях. Серебро – у олимпийской чемпионки .

В мужском турнире серебро завоевал Александр Самарин.

и Иван Букин стали обладателями серебряной награды в соревнованиях танцевальных дуэтов.

Общий зачет (золото – серебро – бронза)

1. Франция (2-0-0)

2. Россия (1-4-1)

3. Испания (1-0-0)

4. Италия (0-0-2)

5. Финляндия (0-0-1)