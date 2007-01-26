Российские фигуристы завоевали 6 медалей на чемпионате Европы в Минске, но уступили в общем зачете французам

В Минске завершился чемпионат Европы по фигурному катанию. Российские фигуристы на турнире завоевали 6 медалей.
В соревнованиях спортивных пар серебро взяли Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали третьими.
Софья Самодурова выиграла золото в женских соревнованиях. Серебро – у олимпийской чемпионки Алины Загитовой.
В мужском турнире серебро завоевал Александр Самарин.
Александра Степанова и Иван Букин стали обладателями серебряной награды в соревнованиях танцевальных дуэтов.
Общий зачет (золото – серебро – бронза)
1. Франция (2-0-0)
2. Россия (1-4-1)
3. Испания (1-0-0)
4. Италия (0-0-2)
5. Финляндия (0-0-1)