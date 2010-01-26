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    Алексей Ягудин: «Самодурова и Загитова поедут на ЧМ, дальше пусть решает федерация. Не хочу провоцировать неуравновешенных»

    Теги Алексей Ягудин чемпионат мира сборная России ФФКР мужское катание женское катание Максим Ковтун Алина Загитова Софья Самодурова Фигурное катание

    Олимпийский чемпион Алексей Ягудин поделился мнением по поводу того, что должен ехать на чемпионат мира-2019 от России в женском катании.

    «Самодурова и Загитова – это, конечно, не обсуждается. А дальше… Я в четверг сказал, что Максим Ковтун должен закрыть рот и выходить на лед. И на меня посыпались сообщения в интернете – что я такой-сякой, ненавижу Ковтуна.

    Я могу показать переписку с Максом, я спросил его – надеюсь, ты не обижаешься? Он ответил: ты сказал абсолютно правильные и точные слова, спасибо тебе за поддержку. И я ему написал еще: тебе нечего терять, иди и грызи этот чертов лед здесь.

    Так что, чтобы не нагнетать обстановку и не провоцировать наших некоторых неуравновешенных людей, скажу так (по поводу третьей путевки на чемпионат мира): пускай решает федерация», – рассказал Ягудин.

    На чемпионат Европы запасными фигуристками были Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева.

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