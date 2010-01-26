Алексей Ягудин: «Самодурова и Загитова поедут на ЧМ, дальше пусть решает федерация. Не хочу провоцировать неуравновешенных»

Олимпийский чемпион поделился мнением по поводу того, что должен ехать на чемпионат мира-2019 от России в женском катании.

«Самодурова и Загитова – это, конечно, не обсуждается. А дальше… Я в четверг сказал, что должен закрыть рот и выходить на лед. И на меня посыпались сообщения в интернете – что я такой-сякой, ненавижу Ковтуна.

Я могу показать переписку с Максом, я спросил его – надеюсь, ты не обижаешься? Он ответил: ты сказал абсолютно правильные и точные слова, спасибо тебе за поддержку. И я ему написал еще: тебе нечего терять, иди и грызи этот чертов лед здесь.



Так что, чтобы не нагнетать обстановку и не провоцировать наших некоторых неуравновешенных людей, скажу так (по поводу третьей путевки на чемпионат мира): пускай решает федерация», – рассказал Ягудин.

На чемпионат Европы запасными фигуристками были Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева.