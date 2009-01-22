Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Наталья Бестемьянова: «Хочу, чтобы на ЧМ отправились Загитова, Медведева и Туктамышева»

    Теги чемпионат мира сборная России чемпионат Европы Елизавета Туктамышева женское катание Наталья Бестемьянова Евгения Медведева Станислава Константинова Алина Загитова Софья Самодурова Фигурное катание

    Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова поделилась ожиданиями от чемпионата Европы, стартующего завтра в Минске.

    – В Минске Софье Самодуровой и Станиславе Константиновой будет сложнее, чем Загитовой, из-за мыслей о том, что они могут выиграть чемпионат Европы.

    У них просто может закружиться голова от близости потенциального успеха.

    Станислава – очень красивая фигуристка. Изящная, стройная, очень музыкальная, что в этом сезоне довольно хорошо оценивается. Но она не была такой стабильной как Софья, которая проходила все соревнования без потерь.

    Чьи шансы поехать на чемпионат мира вам видятся более высокими? Ведь место в сборной на чемпионате мира уже пообещали Елизавете Туктамышевой.

    – А вам не кажется, что замен после чемпионата Европы и вовсе может быть две?

    В любом случае, если в Минске все откатаются чисто и классно, то нашей федерации предстоит принять очень непростое решение.

    Хотя лично мне хотелось бы, чтобы на чемпионат мира отправились Загитова, Медведева и Туктамышева.

    Универсиада в Красноярске? Для Жени и Лизы все-таки гораздо важнее выступить в Японии, – сказала Бестемьянова.

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться