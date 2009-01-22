Наталья Бестемьянова: «Хочу, чтобы на ЧМ отправились Загитова, Медведева и Туктамышева»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду поделилась ожиданиями от чемпионата Европы, стартующего завтра в Минске.

– В Минске Софье Самодуровой и будет сложнее, чем Загитовой, из-за мыслей о том, что они могут выиграть чемпионат Европы.

У них просто может закружиться голова от близости потенциального успеха.

Станислава – очень красивая фигуристка. Изящная, стройная, очень музыкальная, что в этом сезоне довольно хорошо оценивается. Но она не была такой стабильной как Софья, которая проходила все соревнования без потерь.

– Чьи шансы поехать на чемпионат мира вам видятся более высокими? Ведь место в сборной на чемпионате мира уже пообещали .

– А вам не кажется, что замен после чемпионата Европы и вовсе может быть две?

В любом случае, если в Минске все откатаются чисто и классно, то нашей федерации предстоит принять очень непростое решение.

Хотя лично мне хотелось бы, чтобы на чемпионат мира отправились Загитова, Медведева и Туктамышева.

Универсиада в Красноярске? Для Жени и Лизы все-таки гораздо важнее выступить в Японии, – сказала Бестемьянова.