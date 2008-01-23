Алексей Ягудин: «Туктамышева на ЧЕ явно бы была не хуже, чем Загитова и Самодурова»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин считает, что успешно бы выступила на чемпионате Европы в Минске.

Туктамышева не смогла отобраться на ЧЕ из-за болезни.

«Здорово, что у нас много запасных. Есть и Елизавета Туктамышева, которая, думаю, сегодня здесь явно бы была не хуже, чем те, кто занимает первое и второе места.

Я думаю, что на девчонок, помимо результата непосредственно на чемпионате Европы, давит то обстоятельство, что они должны еще доказать свое мастерство и побороться за попадание на чемпионат мира. Давление двойное», – рассказал Ягудин.

У Загитовой нет соперниц в Европе. Но она все равно жутко нервничает