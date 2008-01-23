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    Алексей Ягудин: «Туктамышева на ЧЕ явно бы была не хуже, чем Загитова и Самодурова»

    Теги Алексей Ягудин сборная России чемпионат Европы Елизавета Туктамышева женское катание Алина Загитова Софья Самодурова Фигурное катание

    Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин считает, что Елизавета Туктамышева успешно бы выступила на чемпионате Европы в Минске.

    Туктамышева не смогла отобраться на ЧЕ из-за болезни.

    «Здорово, что у нас много запасных. Есть и Елизавета Туктамышева, которая, думаю, сегодня здесь явно бы была не хуже, чем те, кто занимает первое и второе места.

    Я думаю, что на девчонок, помимо результата непосредственно на чемпионате Европы, давит то обстоятельство, что они должны еще доказать свое мастерство и побороться за попадание на чемпионат мира. Давление двойное», – рассказал Ягудин.

    У Загитовой нет соперниц в Европе. Но она все равно жутко нервничает

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