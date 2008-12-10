Алина Загитова: «С Медведевой мы все выяснили на Олимпиаде. Остальное – только наше с ней дело»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию рассказала о своих взаимоотношениях с Евгенией Медведевой.

– Медведева рассказала много хорошего о вас, что она не видела человека, который бы работал больше вас. Почему вы не говорите о Жене после Олимпиады?



– А что я должна говорить? Мы уже с ней все выяснили на Олимпиаде. Там мы сказали друг другу теплые слова. А в остальном я не хочу... Это только наше с ней дело, и я не хочу, чтобы все о нем знали.



– Но вы общаетесь?



– Нет.



– На Олимпиаде между вами была идиллия. Со стороны это выглядело фантастическим примером профессионального отношения к делу двух сильных людей. Почему там же в все закончилось?



– Во-первых, она уехала в Канаду. Мы в принципе с ней много не общались, особенно перед Олимпиадой. Сложно ответить на вопрос, почему. Даже сформулировать сложно. Потому что в первую очередь мы были с ней соперницами. И общались мы не так, что прям лучшие подруги-подруги. С тех пор как она уехала, и она мне не пишет, и я не пишу. Да я в принципе не люблю писать. И разговаривать тоже. Мне даже с родителями иногда разговаривать по телефону просто лень.



– Дружба вообще возможна в конкуренции в спорте?



– Наверное, нет. А до конца все-таки не знаю. Я смотрела Олимпиаду в Рио, где выступали наши гимнастки Рита Мамун и Яна Кудрявцева. По ним тоже можно было сказать, глядя со стороны, что они прям лучшие подружки. Но я думаю, что в первую очередь между ними была конкуренция.

Я общаюсь с Ритой, но еще не спросила у нее, как они с Яной общались во время Олимпиады. Знаю, что тренеры их разделяли. Раньше они жили в одной комнате, но перед Олимпиадой их расселили. Но только они, Рита и Яна, знают, что творилось у них внутри, – сказала Загитова.