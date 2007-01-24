Михаил Коляда: «После чемпионата России не захотел усложнять короткую – здоровым кататься легче»

Российский фигурист Михаил Коляда прокомментировал свое выступление в короткой программе на чемпионате Европы в Минске.
По итогам короткой россиянин, откатавшийся без грубых ошибок, получил 100,49 балла и занял первое место.
«Важно не расплескивать эмоции перед произвольной. Хороший прокат – не без помарок. Но я на данном этапе доволен тем, что сегодня сделал.
После чемпионата России не было желания усложнять короткую программу и добавлять еще один четверной – здоровым кататься легче (на ЧР Коляда выступал после болезни – Sports.ru)», – сказал Коляда в эфире телеканала «Матч ТВ».
Коляда чисто исполнил короткую программу на чемпионате Европы