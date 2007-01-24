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    Михаил Коляда: «После чемпионата России не захотел усложнять короткую – здоровым кататься легче»

    Теги сборная России чемпионат Европы мужское катание Михаил Коляда Матч ТВ Фигурное катание

    Российский фигурист Михаил Коляда прокомментировал свое выступление в короткой программе на чемпионате Европы в Минске.

    По итогам короткой россиянин, откатавшийся без грубых ошибок, получил 100,49 балла и занял первое место.

    «Важно не расплескивать эмоции перед произвольной. Хороший прокат – не без помарок. Но я на данном этапе доволен тем, что сегодня сделал.

    После чемпионата России не было желания усложнять короткую программу и добавлять еще один четверной – здоровым кататься легче (на ЧР Коляда выступал после болезни – Sports.ru)», – сказал Коляда в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Коляда чисто исполнил короткую программу на чемпионате Европы

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