Евгения Медведева: «С Алиной Загитовой мы команду России на Олимпиаде представляли плечом к плечу, почему мы должны быть врагами?»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала об отношениях с Алиной Загитовой и другими фигуристками «Самбо-70», где Медведева тренировалась до переезда в Канаду к специалисту Брайану Орсеру.

Также фигуристка рассказала о том, как было сделано фото с Загитовой на чемпионате России в Саранске, которое широко обсуждалось в интернете.

«У нас было очень много цветов и игрушек, которые нам обеим кидали на лед. В раздевалке все не помещалось.

Алине подарили красивый букет цветов, и она попросила меня ее сфотографировать с ним. В раздевалке было плохое освещение, и Алина предложила выйти в коридор. Мы вышли в коридор, я ее сфотографировала и, собственно, все.

Никто из нас не ожидал, что это фото будет обсуждаться настолько широко. Самой большой неожиданностью стало то, что нас в это время кто-то сфотографировал со стороны и выложил это в интернет.

Вся эта ситуация вокруг нас очень раздута, большая ее часть вообще придумана. Враги – не враги... Мы команду России на Олимпиаде представляли плечом к плечу, почему мы должны быть врагами?

У нас с Алиной никогда не было плохих отношений, вражды. Не нужно нас сталкивать лбами. Некоторые люди ведутся на то, что пишут в СМИ, но от себя я могу сказать, что у меня с Алиной никаких конфликтов не было», – сказала Медведева.

О возрастном цензе: «Считаю, что возрастной ценз повышать не надо. В 15 лет я сама вышла во взрослые и выиграла все, что можно было. В 14 лет выступала на чемпионате России, заняла третье место и также не могла ехать на чемпионат Европы и чемпионат мира. Да, девочки сейчас делают более сложные элементы, чем то, что я делала в их возрасте. Глядя на них, я понимаю: они двигают спорт вперед. Не считаю, что здесь что-то нужно менять».

О других фигуристках из «Самбо-70»: «Аню Щербакову я знаю с тех пор, когда она была еще совсем крохой. Мы всегда катались на одном катке. Я видела, как она росла, прошла через очень серьезную травму, видела, как она восстанавливалась после нее. Она очень сильный человек.

Как девочки на меня смотрят? Думаю, нормально.

Саша Трусова много раз в интервью говорила обо мне. Мне приятно, что они хорошо обо мне отзываются», – рассказала Медведева в интервью COMMANDOS.