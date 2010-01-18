Мария Бутырская: «Не исключаю, что в голове Загитовой до сих пор сидит чемпионат мира-2018»

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская прокомментировала выступление в текущем сезоне.

Загитова стала второй в финале Гран-при вслед за японкой , а на чемпионате России заняла только пятое место.

– Чем на ваш взгляд Кихира лучше Загитовой? Только тем, что у нее есть тройной аксель?



– Это, безусловно, главное преимущество. Если говорить о выразительности катания, я бы не сказала, что Кихира в этом аспекте сильнее. Она просто другая. У нее более пластичные ноги, более мягкое скольжение. Алина же более характерная и задорная.

После Олимпийских игр многие ведь спорили, кто был лучше в произвольной программе – Алина или Женя Медведева. Пусть Загитова, на чей-то взгляд, и показывала не слишком зрелое катание, но ведь она сумела зацепить всех? Лично меня зацепила очень сильно. Это было так азартно, так смело, так нагло…



Такие вещи всегда сильно подкупают, особенно специалиста. Потому что ты, в отличие от рядового зрителя, всегда четко видишь: вот этот элемент был исполнен «на зубах». А этот – с большим запасом, очень прочно и надежно. Так вот, Алина в Пхенчхане каталась с колоссальным запасом во всех отношениях.



– В этом сезоне у вас не появилось ощущения, что этот запас в катании Загитовой заканчивается?



– Она стала кататься предельно аккуратно, но это объяснимо. После крупных побед такое происходит со многими. Плюс Алина выросла, и это тоже чувствуется. Очень тяжело кататься «как раньше», когда техника осталась прежней, а тело стало другим. Психологически Алине тоже сейчас непросто. Я почему-то уверена, что на тренировках у нее все получается. А вот на соревнованиях сложнее.

Не исключаю, что в голове спортсменки до сих пор сидит чемпионат мира в Милане (5-е место – Sports.ru). Она ведь в прошлом сезоне реально отдала все силы в Пхенчхане, и на фоне этой дикой усталости ей просто не хватило эмоций на еще один старт. То есть вроде бы все объяснимо, но из головы пережитое так просто не выкинуть.



– Думаете, это могло как-то сказаться на выступлении Алины в чемпионате России?



– Вполне возможно. По сути, мы увидели столь же неудачный прокат, как был в Милане. Груз ответственности-то растет. Плюс акклиматизация после возвращения с Финала Гран-при, который был в Канаде. Но если говорить глобально, вы совершенно правильно заметили: юниорское катание – это совершенно другой вид спорта, если сравнивать его со взрослым, – рассказала Бутырская.

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