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    Мария Бутырская: «Не верю, что Тутберидзе и Медведева останутся врагами»

    Теги сборная России чемпионат Европы Мария Бутырская Брайан Орсер женское катание Этери Тутберидзе Евгения Медведева Фигурное катание

    Чемпионка мира Мария Бутырская поделилась мнением насчет выступлений в этом сезоне российской фигуристки Евгении Медведевой, а также насчет отношений спортсменки с бывшим тренером Этери Тутберидзе.

    «Женя в этом сезоне не показала ни одного хорошего проката. Медведева провалила чемпионат России, а это главный отборочный турнир на чемпионат Европы. Я за спортивный принцип. Иначе в сборную будут попадать только титулованные.

    Я думаю, что Орсер все-таки давал Медведевой какие-то консультации по телефону (во время ее тренировок в Москве) – до и после тренировки. Видите ли, Женя перешла к очень востребованному специалисту. Орсер – занятой человек, у него слишком много учеников.

    Скорее всего, дело вот в чем. Женя осталась в Москве на всякий случай. А вдруг кто-то из наших девочек – Загитова, Константинова или Самодурова – перед чемпионатом Европы получит травму. Первая запасная – Туктамышева, но у нее было воспаление легких. Медведева как вторая запасная должна быть наготове.

    Она не улетела после Саранска в Канаду, потому что чемпионат Европы пройдет в Минске. Акклиматизация – непростая штука. А теперь представьте, что через неделю надо еще вернуться в Европу. Опять ломка! Вот почему Евгения, как мне кажется, решила остаться в Москве.

    Медведева и Этери Тутберидзе расстались со скандалом. Как вы думается, извинится ли фигуристка перед своим бывшим тренером?

    – Господи, это душевная травма для обеих сторон. Женя была обижена, ей тяжело далось решение уйти от тренера.

    Но я не верю, что Тутберидзе и Медведева останутся врагами. Пройдет время, боль утихнет – и Женя вспомнит, что было много хорошего, когда она тренировалась у Этери Георгиевны. Надо уметь говорить «извини». Надо самому уметь прощать. Так легче жить», – сказала Бутырская.

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