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    Александр Горшков: «Так сложились обстоятельства, что Медведева по-прежнему в Москве. Но речи о расставании с Орсером не идет»

    Теги сборная России чемпионат Европы ФФКР Александр Горшков Брайан Орсер женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

    Глава Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков рассказал о тренировках двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой в Москве.

    В межсезонье Медведева покинула группу Этери Тутберидзе и переехала в Торонто для работы с канадским специалистом Брайаном Орсером. После чемпионата России в Саранске, где фигуристка стала 7-й, она тренировалась в Москве.

    «Так сложились обстоятельства, что Евгения Медведева по-прежнему находится в Москве.

    Не идет речи о том, что Женя рассталась с Орсером?

    – Нет. Но вам удобнее задать все вопросы ей самой. 

    Связано ли присутствие Жени в Москве с поездкой в Минск на чемпионат Европы, где она является запасной?

    – Нет, конечно. Запасные, как правило, и не ездят на турниры.

    Первая запасная все-таки Туктамышева. Насколько я знаю, она тоже не планирует поездку в Минск», – сказал Горшков.

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