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    Евгения Медведева: «Спасибо тренерам ЦСКА за то, что приняли меня и дали возможность быть дома, не прекращая тренировки»

    Теги Татьяна Тарасова сборная России Елена Водорезова (Буянова) женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

    Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева поблагодарила тренеров клуба ЦСКА за возможность поддерживать спортивную форму во время нахождения в Москве. 

    С лета 2018 года Медведева тренируется в Канаде. 

    «Большое спасибо тренерам и хореографам команды Елены Германовны Буяновой и Татьяне Анатольевне (Тарасовой) за то, что приняли меня и дали возможность быть дома, не прекращая тренировки.

    Сейчас пришло время возвращаться на рабочее место в уже родной Cricket Club, но теперь я знаю, что и дома есть место, где смогу держать себя в форме», – написала Медведева. 

     
     
     
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    Большое спасибо тренерам и хореографам команды Елены Германовны Буяновой и Татьяне Анатольевне за то, что приняли меня и дали возможность быть дома, не прекращая тренировки❤️ @m_a_x_i_m Сейчас пришло время возвращаться на рабочее место в уже родной Cricket Club, но теперь я знаю, что и дома есть место, где смогу держать себя в форме☺️✨ Can’t wait to see my favorite people @tracywilsonk @brianorser @paistrop and whole Cricket❤️

    Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)

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