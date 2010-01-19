Евгения Медведева: «Спасибо тренерам ЦСКА за то, что приняли меня и дали возможность быть дома, не прекращая тренировки»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева поблагодарила тренеров клуба ЦСКА за возможность поддерживать спортивную форму во время нахождения в Москве.

С лета 2018 года Медведева тренируется в Канаде.

«Большое спасибо тренерам и хореографам команды Елены Германовны Буяновой и Татьяне Анатольевне (Тарасовой) за то, что приняли меня и дали возможность быть дома, не прекращая тренировки.

Сейчас пришло время возвращаться на рабочее место в уже родной Cricket Club, но теперь я знаю, что и дома есть место, где смогу держать себя в форме», – написала Медведева.