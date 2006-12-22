Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Татьяна Тарасова – о Медведевой: «Какой трогательный момент возвращения! Вчера хотелось повеситься, а сегодня невозможное счастье»

    Теги Татьяна Тарасова сборная России чемпионат России Брайан Орсер женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

    Тренер Татьяна Тарсова прокомментировала выступление Евгении Медведевой в произвольной программе на чемпионате России в Саранске (143,66 балла). 

    «Молодец, Женька! Молодец! Какое счастье, что она так откаталась. Разок упала, но это неважно. Каждый шаг выезжала, сделала новый каскад сальхов-риттбергер.

    Она была потрясающей на утренней тренировке и сейчас сохранила этот заряд. Она жива, и она будет, обязательно будет кататься при такой колоссальной любви. А любовь – это очень большая сила, которой ее сегодня в родной стране баловали. Она получила огромный заряд счастья, и мы с ней вместе.

    Какой трогательный момент возвращения! Вчера просто хотелось повеситься, а сегодня невозможное счастье. Спасибо Брайану Орсеру, что он в тяжелую минуту для нее был рядом.

    Потому что должны спортсмены проходить через спады и падения – и те, кто выходят из этих проблем, становятся великими и любимыми на всю оставшуюся жизнь.

    Она большой профессионал. Я была поражена на тренировке. Она многое успела сделать», – сказала Тарасова в эфире «Первого». 

    Медведева будет выигрывать, но через два года. Так считает Орсер

    Дуэли Загитовой и Медведевой больше нет. Жене нужно забыть, что она великая фигуристка

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться