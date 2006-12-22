Татьяна Тарасова – о Медведевой: «Какой трогательный момент возвращения! Вчера хотелось повеситься, а сегодня невозможное счастье»

Тренер Татьяна Тарсова прокомментировала выступление в произвольной программе на чемпионате России в Саранске (143,66 балла).

«Молодец, Женька! Молодец! Какое счастье, что она так откаталась. Разок упала, но это неважно. Каждый шаг выезжала, сделала новый каскад сальхов-риттбергер.

Она была потрясающей на утренней тренировке и сейчас сохранила этот заряд. Она жива, и она будет, обязательно будет кататься при такой колоссальной любви. А любовь – это очень большая сила, которой ее сегодня в родной стране баловали. Она получила огромный заряд счастья, и мы с ней вместе.

Какой трогательный момент возвращения! Вчера просто хотелось повеситься, а сегодня невозможное счастье. Спасибо , что он в тяжелую минуту для нее был рядом.

Потому что должны спортсмены проходить через спады и падения – и те, кто выходят из этих проблем, становятся великими и любимыми на всю оставшуюся жизнь.

Она большой профессионал. Я была поражена на тренировке. Она многое успела сделать», – сказала Тарасова в эфире «Первого».

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