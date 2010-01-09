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    Алексей Мишин: «Один или два участника чемпионата Европы будут заменены перед ЧМ-2019, их место займут запасные»

    Теги чемпионат мира сборная России чемпионат Европы Алексей Мишин Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

    Алексей Мишин, тренер российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой, рассказал о состоянии подопечной после болезни, из-за которой она пропустила чемпионат России в Саранске.

    «С бытовой точки зрения, она поправилась. Она стала прыгать сложные прыжки. Через несколько дней расскажу про тройной аксель…

    Она включена в команду на Универсиаду, но неизвестно, надо ли ехать перед чемпионатом мира в Красноярск.

    Федерация заверила, что минимум один, а может быть, два участника чемпионата Европы будут заменены, их место займут запасные», – сказал Мишин.

    В женском катании запасными на ЧЕ-2019 являются Туктамышева и Евгения Медведева.

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