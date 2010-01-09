Алексей Мишин: «Один или два участника чемпионата Европы будут заменены перед ЧМ-2019, их место займут запасные»

Алексей Мишин, тренер российской фигуристки , рассказал о состоянии подопечной после болезни, из-за которой она пропустила чемпионат России в Саранске.

«С бытовой точки зрения, она поправилась. Она стала прыгать сложные прыжки. Через несколько дней расскажу про тройной аксель…

Она включена в команду на Универсиаду, но неизвестно, надо ли ехать перед чемпионатом мира в Красноярск.

Федерация заверила, что минимум один, а может быть, два участника чемпионата Европы будут заменены, их место займут запасные», – сказал Мишин.

В женском катании запасными на ЧЕ-2019 являются Туктамышева и Евгения Медведева.