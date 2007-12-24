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    Софья Самодурова: «Вроде и рада за себя, но мне жалко Туктамышеву»

    Теги сборная России чемпионат Европы Алексей Мишин Елизавета Туктамышева женское катание Алина Загитова Софья Самодурова Фигурное катание

    Российская фигуристка Софья Самодурова прокомментировала свое попадание в сборную на чемпионат Европы.

    «Конечно, я очень надеялась на то, что меня выберут. Мне кажется, я была этого достойна. Мой тренер Алексей Мишин еще вчера поздравил меня с хорошим прокатом. Удивился ли он? Мне кажется, он был как-то уверен. Хотя точно не знаю.

    — Ваша коллега по группе Елизавета Туктамышева еще не успела до конца выздороветь, поэтому на чемпионате Европы будет запасной. Как она восприняла такой расклад?
     
    — Мы с ней еще не списывались. Честно. Я вроде и рада за себя, но мне жалко Лизу. Не знаю пока, какое у нее состояние здоровья. Два дня назад должны были сделать контрольный снимок, но о его результатах я не в курсе. Надо спросить.

    — На московском этапе Гран-при вы приняли интересное решение — отвечать на вопросы журналистов сразу на английском языке, без переводчика. Почему?

    — Я не буду говорить почему, можно? А то после этого было столько грязи в мою сторону. Мне писали в инстаграме, что я как-то унизила Алину Загитову, которая отвечала на русском. Но я ни о чем таком даже не думала», – рассказала Самодурова.

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