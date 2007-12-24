Софья Самодурова: «Вроде и рада за себя, но мне жалко Туктамышеву»

Российская фигуристка Софья Самодурова прокомментировала свое попадание в сборную на чемпионат Европы.

«Конечно, я очень надеялась на то, что меня выберут. Мне кажется, я была этого достойна. Мой тренер Алексей Мишин еще вчера поздравил меня с хорошим прокатом. Удивился ли он? Мне кажется, он был как-то уверен. Хотя точно не знаю.

— Ваша коллега по группе Елизавета Туктамышева еще не успела до конца выздороветь, поэтому на чемпионате Европы будет запасной. Как она восприняла такой расклад?



— Мы с ней еще не списывались. Честно. Я вроде и рада за себя, но мне жалко Лизу. Не знаю пока, какое у нее состояние здоровья. Два дня назад должны были сделать контрольный снимок, но о его результатах я не в курсе. Надо спросить.

— На московском этапе Гран-при вы приняли интересное решение — отвечать на вопросы журналистов сразу на английском языке, без переводчика. Почему?

— Я не буду говорить почему, можно? А то после этого было столько грязи в мою сторону. Мне писали в инстаграме, что я как-то унизила Алину Загитову, которая отвечала на русском. Но я ни о чем таком даже не думала», – рассказала Самодурова.