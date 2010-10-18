Татьяна Тарасова: «Психика фигуристок из Канады и Америки истончилась, им тяжело»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала ситуацию с североамериканскими фигуристками, которые испытывают психологические проблемы.

Ранее американская фигуристка Эшли Вагнер сообщила, что борется с депрессией. Прошлый сезон из-за психологических проблем пропустила другая фигуристка из США – Грейси Голд. Канадка Габриэль Дэйлман пропустит старт сезона из-за желания заняться своим психическим здоровьем.

«Сейчас много девочек из Канады и из Америки имеют некоторые психологические проблемы. И я их могу понять, потому что именно на переходе от девичьего катания к взрослому очень повышается техническая составляющая, ведь наши девочки в 14 лет прыгают четверные прыжки, Туктамышева восстановила свой тройной аксель.

Конечно, психологически это тяжело. Нужно держать очень серьезный вес, и не только его держать, но и уменьшать. Потому что без этого невозможно прыгнуть многооборотные прыжки. Конечно, их психика истончилась. Поэтому многие, а 3 человека из ведущих мировых одиночниц - это много, поступили в разные клинические отделения свои стран для того, чтобы лечиться от депрессии, в которую они попали.

Потому что очень большие нагрузки, очень мало можно есть. А ты смотришь, как катаются другие и понимаешь, что даже если воду не будешь пить, ты также не сможешь сделать.

У каждого поколения есть свои лидеры, каждое поколение развивает фигурное катание. Поэтому, к сожалению, получается такая неприглядная картина. Прогресс остановить невозможно, но и последствия от него могут быть разные», – сказала Тарасова.