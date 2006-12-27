Максим Траньков: «Девочек, которые не могут участвовать в отборе на ЧЕ и ЧМ, не стоит допускать до взрослого чемпионата России»

Двукратный олимпийский чемпион Сочи-2014 Максим Траньков считает, что юниорки не должны выступать на взрослом чемпионате России.

«Если правила позволяют, если Федерация фигурного катания России им предоставляет такую возможность, – почему бы и нет? Но если хотите узнать мое личное мнение, то, конечно, девочек, которые не могут участвовать в отборе на чемпионаты Европы и мира, не стоит допускать до взрослых соревнований внутри страны.

У них есть свое юниорское первенство, на котором они отбираются в юниорскую сборную. Для чего им этот взрослый чемпионат мира? Не совсем понятно. Поэтому мое мнение такое: если ты можешь участвовать в чемпионатах Европы и мира – приезжай.

А что делать с юниорским чемпионатом России, если там будут участвовать призеры взрослого?

Если говорить о моральной и психологической готовности юниорок выступать на взрослых соревнованиях, то, судя по тому, что мы увидели в Саранске, они вполне готовы. Я не вижу проблемы, что у нас большая текучка в женском фигурном катании. Приходят более молодые, более сильные.

И потом, что значит – «через год-два они пропадают»? Например, Липницкая — олимпийская чемпионка. Это статус, выше которого ничего нет. После такого очень сложно найти мотивацию на дальнейшие успехи», – отметил Траньков.

Идея возрастного ценза в женском катании глупее, чем песни Бузовой. Перестаньте