Загитова и Константинова отобрались на чемпионат Европы-2019, третью участницу определит исполком ФФКР

Федерация фигурного катания России (ФФКР) сообщила, что Алина Загитова и Станислава Константинова обеспечили себе участие в чемпионате Европы, который пройдет январе в Минске.

На чемпионате России весь пьедестал почета заняли фигуристки, которые пока не могут выступать на взрослых турнирах из-за возрастных ограничений. 14-летняя Анна Щербакова стала чемпионкой России, серебро – у , бронза досталась Алене Косторной.

Сообщается, что в сложившейся ситуации две путевки на чемпионат Европы достались Станиславе Константиновой, занявшей 4-е место, и олимпийской чемпионке , показавшей 5-й результат.

Имя третьей участницы будет названо после тренерского совета и заседания исполкома .

Чемпионат Европы пройдет в Беларуси с 21 по 27 января.

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