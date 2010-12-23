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    Загитова и Константинова отобрались на чемпионат Европы-2019, третью участницу определит исполком ФФКР

    Теги сборная России чемпионат Европы чемпионат России ФФКР женское катание Станислава Константинова Алина Загитова Анна Щербакова Александра Трусова Алена Косторная Фигурное катание

    Федерация фигурного катания России (ФФКР) сообщила, что Алина Загитова и Станислава Константинова обеспечили себе участие в чемпионате Европы, который пройдет январе в Минске.

    На чемпионате России весь пьедестал почета заняли фигуристки, которые пока не могут выступать на взрослых турнирах из-за возрастных ограничений. 14-летняя Анна Щербакова стала чемпионкой России, серебро – у Александры Трусовой, бронза досталась Алене Косторной.

    Сообщается, что в сложившейся ситуации две путевки на чемпионат Европы достались Станиславе Константиновой, занявшей 4-е место, и олимпийской чемпионке Алине Загитовой, показавшей 5-й результат.

    Имя третьей участницы будет названо после тренерского совета и заседания исполкома ФФКР.

    Чемпионат Европы пройдет в Беларуси с 21 по 27 января.

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