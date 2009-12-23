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    Максим Траньков: «Медведева потренируется и станет еще лучше. Может, ее отправят на ЧМ-2019»

    Теги Максим Траньков чемпионат мира сборная России чемпионат Европы чемпионат России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

    Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков прокомментировал непопадание российской фигуристки Евгении Медведевой в состав команды на чемпионат Европы.

    «Обидно, но это спорт. Ты должен показать свое лучшее катание, чтобы получить право представлять страну на международных турнирах. У Жени в этот раз не получилось этого сделать.

    После чемпионата Европы еще принимается решение о путевке на чемпионат мира. Может, Жене это пойдет на пользу. Она подлечится, потренируется и станет еще лучше. Может быть, ее на чемпионат мира отправят. Мы этого не знаем», – сказал Траньков.

    Все говорят, что сезон для Медведевой закончен. Нет, она может выступить даже на ЧМ

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