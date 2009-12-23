Евгения Медведева: «В каких-то темах я абсолютная эгоистка, о других вообще не думаю. В Канаде меня меняют люди»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию рассказала о том, как поменялся ее характер после переезда в Канаду.

«Изнутри я другая версия себя. Не знаю, на пользу это пойдет в спорте или нет. Я стала более человечной; я более открытая, можно сказать, нежная как девушка стала. Стержень-то есть, по характеру я человек очень жесткий. Мне стыдно это признавать, но в каких-то темах я абсолютная эгоистка, о других вообще не думаю.

У меня две стороны. Первая: когда я просто буду говорить жестокую правду-матку прямо в лоб, не задумываюсь о чувствах человека – и потом даже об этом не вспоминать особо. И не осознавать, что я человека обидела.



Вторая моя сторона: когда я действительно могу поддержать человека, дать ему веру в себя и силу двигаться дальше. Две абсолютно противоположные стороны. За первую мне стыдно, но иногда эти черты мне помогают.



В Канаде меня меняют люди. Про жизнь там пока ничего не могу сказать, полгода всего прожила. По менталитету я русская, что хотите говорите, кем хотите называйте. Мне без разницы. У меня русская душа. Я когда приехала из Канады, на весь инстаграм афишировала, как я рада видеть «Почту России». Ну правда же. И это было странно в первые два дня: ты идешь по улице, а вокруг все говорят на русском. Ты такой: а?.. Но я быстро привыкла.



Ловила себя на мысли, что иногда думаю на английском. Общалась с другом, обсуждали, какие напитки я выбираю в старбаксе. Я просто повторила заказ, какой я обычно беру. Стою такая: «А как будут сливки на русском?» Есть фразы, которые я говорю только на английском.



Учиться в катании еще многому придется. У меня не только Брайан Орсер, а много разных учителей, много тренеров в клубе.



Такие шаги, как переезд в Канаду, не проходят не только без последствий, но и без оснований. Чтобы почувствовать себя комфортно в Канаде, потребовалось недели две. Я быстро адаптируюсь, как инфузория туфелька. Канада научила меня улыбаться чаще. Это помогает, так легче жить», – сказала Медведева в эфире телеканала «Матч ТВ».

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