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    Евгения Медведева: «Волнение было такое, что коленки тряслись перед стартом»

    Теги сборная России чемпионат России женское катание Евгения Медведева ТАСС Фигурное катание

    Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева прокомментировала свое выступление в произвольной программе на чемпионате России в Саранске (143,66 балла). 

    «Я не могу сказать, что волнения не было. Было, что и коленки тряслись перед стартом.

    Короткую я прокатала неплохо, были технические проблемы с прыжками. Это был психологический фактор, и это, думаю, все понимают», – сказала Медведева. 

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