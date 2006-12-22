Евгения Медведева: «Волнение было такое, что коленки тряслись перед стартом»

Двукратная чемпионка мира прокомментировала свое выступление в произвольной программе на чемпионате России в Саранске (143,66 балла).

«Я не могу сказать, что волнения не было. Было, что и коленки тряслись перед стартом.

Короткую я прокатала неплохо, были технические проблемы с прыжками. Это был психологический фактор, и это, думаю, все понимают», – сказала Медведева.

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