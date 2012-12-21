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    Ягудин о Медведевой: «Наверное, это сильное желание как можно быстрее доказать, что она принимала верные решения»

    Теги Алексей Ягудин сборная России чемпионат России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

    Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал выступление фигуристки Евгении Медведевой в короткой программе на чемпионате России (14-е место). 

    «Я не знаю, что сказать. Наверное, это очень сильное желание как можно быстрее доказать всем, что она принимала верные решения. Мы сейчас аплодируем ей, как и весь зал, и хотим, чтобы она преодолела черную сторону в карьере.

    На мой взгляд, это страх – вновь проиграть. Да, существуют срывы – но срывают многие. Помню себя, такое катание, как сейчас Женя, я показывал тогда, когда не чувствовал ног.

    Она идеально провела разминку, не сорвала ни один элемент. Очень жалко – мы любим Женю и хотим, чтобы она вернулась. Хотя она и никуда не уходила», – сказал Ягудин в эфире «Первого». 

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