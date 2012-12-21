Ягудин о Медведевой: «Наверное, это сильное желание как можно быстрее доказать, что она принимала верные решения»

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал выступление фигуристки в короткой программе на чемпионате России (14-е место).

«Я не знаю, что сказать. Наверное, это очень сильное желание как можно быстрее доказать всем, что она принимала верные решения. Мы сейчас аплодируем ей, как и весь зал, и хотим, чтобы она преодолела черную сторону в карьере.

На мой взгляд, это страх – вновь проиграть. Да, существуют срывы – но срывают многие. Помню себя, такое катание, как сейчас Женя, я показывал тогда, когда не чувствовал ног.

Она идеально провела разминку, не сорвала ни один элемент. Очень жалко – мы любим Женю и хотим, чтобы она вернулась. Хотя она и никуда не уходила», – сказал Ягудин в эфире «Первого».

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