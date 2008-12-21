Алина Загитова: «Не особо нервничала на разминке, но немного не чувствовала свое тело»

Олимпийская чемпионка прокомментировала свое выступление в короткой программе на чемпионате России в Саранске (80,62 балла).

«Не особо нервничала на разминке, но немного не чувствовала свое тело. Было непонятное ощущение, будто руки были с одной стороны, а ноги летят в другую сторону.

Мы с командой уделяли много внимания программе на чемпионат России. Недавно я была на финале и заняла второе место, но разочарованием это не стало. Ты должен радоваться и второму месту, ведь на следующих соревнованиях может не быть и его.

Продолжение карьеры после золота ? У меня было очень мало соревнований, поэтому мне хочется стремиться к новым успехам. Кроме того, для меня очень интересно ездить по соревнованиям и знакомиться с новыми людьми», – сказала Загитова.