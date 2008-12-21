Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Алина Загитова: «Не особо нервничала на разминке, но немного не чувствовала свое тело»

    Теги сборная России чемпионат России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

    Олимпийская чемпионка Алина Загитова прокомментировала свое выступление в короткой программе на чемпионате России в Саранске (80,62 балла). 

    «Не особо нервничала на разминке, но немного не чувствовала свое тело. Было непонятное ощущение, будто руки были с одной стороны, а ноги летят в другую сторону. 

    Мы с командой уделяли много внимания программе на чемпионат России. Недавно я была на финале Гран-при и заняла второе место, но разочарованием это не стало. Ты должен радоваться и второму месту, ведь на следующих соревнованиях может не быть и его. 

    Продолжение карьеры после золота Олимпиады? У меня было очень мало соревнований, поэтому мне хочется стремиться к новым успехам. Кроме того, для меня очень интересно ездить по соревнованиям и знакомиться с новыми людьми», – сказала Загитова. 

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться