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    Илья Авербух: «Самое страшное для чемпионов – боязнь проигрыша. Поэтому Медведева будет кататься спокойнее, чем Загитова»

    Теги Илья Авербух сборная России чемпионат России женское катание Евгения Медведева Алина Загитова Фигурное катание

    Хореограф Илья Авербух считает, что внимание прессы к Алине Загитовой и Евгении Медведевой в преддверии чемпионата России хорошо для популяризации фигурного катания.

    «Для популяризации нашего вида спорта это хорошо – столько людей подключились к этой истории. И спасибо прессе за такое внимание. Но на самом деле это, конечно, все дополнительный пиар вокруг турнира, и только так я его воспринимаю.

    Что касается Жени, она сейчас, наверное, в более выигрышной ситуации. Самое страшное для чемпионов – боязнь проигрыша, потери своего места.

    Женя все эти страхи уже прошла, отступать некуда. Она поняла – мир не рушится, когда она проигрывает. И теперь психологически она будет спокойнее кататься, нежели Алина, которая находится в нервном состоянии», – сказал Авербух.

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