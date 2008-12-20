Илья Авербух: «Самое страшное для чемпионов – боязнь проигрыша. Поэтому Медведева будет кататься спокойнее, чем Загитова»

Хореограф Илья Авербух считает, что внимание прессы к Алине Загитовой и в преддверии чемпионата России хорошо для популяризации фигурного катания.

«Для популяризации нашего вида спорта это хорошо – столько людей подключились к этой истории. И спасибо прессе за такое внимание. Но на самом деле это, конечно, все дополнительный пиар вокруг турнира, и только так я его воспринимаю.

Что касается Жени, она сейчас, наверное, в более выигрышной ситуации. Самое страшное для чемпионов – боязнь проигрыша, потери своего места.

Женя все эти страхи уже прошла, отступать некуда. Она поняла – мир не рушится, когда она проигрывает. И теперь психологически она будет спокойнее кататься, нежели Алина, которая находится в нервном состоянии», – сказал Авербух.