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    Этери Тутберидзе: «ОИ-2018 – трудное время для меня. Моя мама умирала и была далеко»

    Теги сборная России Пхенчхан-2018 женское катание Этери Тутберидзе Фигурное катание

    Тренер Этери Тутберидзе рассказала о том, как сложно ей далась Олимпиада-2018 из-за болезни матери.

    8 ноября мама Тутберидзе ушла из жизни после продолжительной болезни.

    Во время интервью тренер пыталась сдержать слезы.

    Ваш главный момент в тренерской карьере к этому времени?

    – Предполагается, что я должна ответить «Олимпиада». Верно?

    Нет, не обязательно.

    – Я не знаю. Может, он еще впереди.

    Я могу объяснить. Олимпиада – это тяжелое время для меня. Потому что… Моя мама умирала, и она была далеко. Поэтому это не лучшее время в моей жизни.

    Трудно радоваться в такие моменты…

    – Да, – ответила Тутберидзе в интервью каналу ISU.

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