Этери Тутберидзе: «ОИ-2018 – трудное время для меня. Моя мама умирала и была далеко»

Тренер Этери Тутберидзе рассказала о том, как сложно ей далась Олимпиада-2018 из-за болезни матери.

8 ноября мама Тутберидзе ушла из жизни после продолжительной болезни.

Во время интервью тренер пыталась сдержать слезы.

– Ваш главный момент в тренерской карьере к этому времени?

– Предполагается, что я должна ответить «Олимпиада». Верно?

– Нет, не обязательно.

– Я не знаю. Может, он еще впереди.

Я могу объяснить. Олимпиада – это тяжелое время для меня. Потому что… Моя мама умирала, и она была далеко. Поэтому это не лучшее время в моей жизни.

– Трудно радоваться в такие моменты…

– Да, – ответила Тутберидзе в интервью каналу ISU.