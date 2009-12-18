Этери Тутберидзе: «ОИ-2018 – трудное время для меня. Моя мама умирала и была далеко»

Тренер Этери Тутберидзе рассказала о том, как сложно ей далась Олимпиада-2018 из-за болезни матери.
8 ноября мама Тутберидзе ушла из жизни после продолжительной болезни.
Во время интервью тренер пыталась сдержать слезы.
– Ваш главный момент в тренерской карьере к этому времени?
– Предполагается, что я должна ответить «Олимпиада». Верно?
– Нет, не обязательно.
– Я не знаю. Может, он еще впереди.
Я могу объяснить. Олимпиада – это тяжелое время для меня. Потому что… Моя мама умирала, и она была далеко. Поэтому это не лучшее время в моей жизни.
– Трудно радоваться в такие моменты…
– Да, – ответила Тутберидзе в интервью каналу ISU.