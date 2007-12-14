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    Наталья Бестемьянова: «О том, что Туктамышева симулирует болезнь, говорят те же, кто угрожал Слуцкой после ее слов о Загитовой. Их надо посадить»

    Теги Ирина Слуцкая сборная России чемпионат Европы чемпионат России Елизавета Туктамышева женское катание Наталья Бестемьянова Алина Загитова Фигурное катание

    Олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова считает, что российская фигуристка Елизавета Туктамышева должна попадать в состав команды на чемпионат Европы, несмотря на пропуск чемпионата России.

    На этой неделе стало известно, что чемпионка мира 2015 года попала в больницу с воспалением легких.

    «Тренерский совет примет решение не только по итогам чемпионата России, но и по результатам всех соревнований, которые прошли этой осенью, где Туктамышева выступила потрясающе.

    Я уверена, что она забронировала себе место в заявке российской команды. Если бы у меня была возможность проголосовать, то я бы однозначно выбрала Туктамышеву.

    Лиза вместе с Алиной Загитовой должны попасть на чемпионат Европы и мировое первенство, а с ними еще одна фигуристка. Кто? Это мы узнаем только после чемпионата России.

    Лиза симулирует болезнь? Что за бред, как о таком вообще можно подумать. Глупость какая-то. Туктамышева и не думает о завершении карьеры. Она у нее только начинается по сути.

    Наверное, об этом говорят те же люди, которые угрожали расправой Ирине Слуцкой за ее высказывание о проигрыше Загитовой в финале Гран-при. Их необходимо поймать, осудить и посадить за их комментарии», – сказала Бестемьянова.

    «Я первым написал, что Загитова обыграет Медведеву в олимпийском сезоне». Авдохин ответил пользователям Sports.ru

    Засудили ли Слуцкую на Олимпиаде-2002?

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