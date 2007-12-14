Наталья Бестемьянова: «О том, что Туктамышева симулирует болезнь, говорят те же, кто угрожал Слуцкой после ее слов о Загитовой. Их надо посадить»

Олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова считает, что российская фигуристка должна попадать в состав команды на чемпионат Европы, несмотря на пропуск чемпионата России.

На этой неделе стало известно, что чемпионка мира 2015 года попала в больницу с воспалением легких.

«Тренерский совет примет решение не только по итогам чемпионата России, но и по результатам всех соревнований, которые прошли этой осенью, где Туктамышева выступила потрясающе.

Я уверена, что она забронировала себе место в заявке российской команды. Если бы у меня была возможность проголосовать, то я бы однозначно выбрала Туктамышеву.

Лиза вместе с должны попасть на чемпионат Европы и мировое первенство, а с ними еще одна фигуристка. Кто? Это мы узнаем только после чемпионата России.

Лиза симулирует болезнь? Что за бред, как о таком вообще можно подумать. Глупость какая-то. Туктамышева и не думает о завершении карьеры. Она у нее только начинается по сути.

Наверное, об этом говорят те же люди, которые угрожали расправой за ее высказывание о проигрыше Загитовой в финале Гран-при. Их необходимо поймать, осудить и посадить за их комментарии», – сказала Бестемьянова.

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