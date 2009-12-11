Александр Жулин: «Если людям нечего делать, кроме как обсуждать жизни Тутберидзе, Медведевой и Загитовой, мне их жаль»

Тренер Александр Жулин прокомментировал выступление Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в финале Гран-при в Ванкувере (2-е место).

– Доволен именно прокатом своих учеников и тем, что они в достойной борьбе заняли второе место. Думаю, что при более удобном случае могут стать и первыми.

– Как оцените работу арбитров в финале ?

– Мне нормально, я доволен. Недоволен только работой русского судьи, а с остальными проблем не было. Он (российский судья) не ставил нас на то место, которое мы занимали. Он туда ставил другую пару. У меня нет этому объяснения.

Ну, разве что нам припоминают прошлый сезон, когда Синицина с Кацалаповым катались нестабильно, допуская срывы то там, то здесь. Может быть, в этом все кроется.

– А как вы относитесь к той волне ненависти болельщиков фигурного катания, которая захлестнула ваш вид спорта, когда любое неугодное экспертное мнение вызывает очень острую негативную реакцию, вплоть до оскорблений и даже пожеланий смерти в инстаграме?

– Мне просто жаль людей, которые этим занимаются. Значит, им просто нечем больше заняться. Кто-нибудь вообще видел этих людей, которые пишут все это в соцсети?

Какие-то совершенно убогие люди, которых мне очень жаль. Если им нечего делать, кроме как обсуждать жизни Этери Тутберидзе, и Алины Загитовой, то их можно только жалеть.

Я сейчас гуляю с ребенком и собачкой, и мне очень хорошо, – сказал Жулин.