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    Александр Жулин: «Если людям нечего делать, кроме как обсуждать жизни Тутберидзе, Медведевой и Загитовой, мне их жаль»

    Теги сборная России танцы на льду Александр Жулин финал Гран-при женское катание Никита Кацалапов Этери Тутберидзе Виктория Синицина Евгения Медведева Алина Загитова Фигурное катание

    Тренер Александр Жулин прокомментировал выступление Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в финале Гран-при в Ванкувере (2-е место). 

    – Доволен именно прокатом своих учеников и тем, что они в достойной борьбе заняли второе место. Думаю, что при более удобном случае могут стать и первыми.

    – Как оцените работу арбитров в финале Гран-при?

    – Мне нормально, я доволен. Недоволен только работой русского судьи, а с остальными проблем не было. Он (российский судья) не ставил нас на то место, которое мы занимали. Он туда ставил другую пару. У меня нет этому объяснения.

    Ну, разве что нам припоминают прошлый сезон, когда Синицина с Кацалаповым катались нестабильно, допуская срывы то там, то здесь. Может быть, в этом все кроется.

    – А как вы относитесь к той волне ненависти болельщиков фигурного катания, которая захлестнула ваш вид спорта, когда любое неугодное экспертное мнение вызывает очень острую негативную реакцию, вплоть до оскорблений и даже пожеланий смерти в инстаграме?

    – Мне просто жаль людей, которые этим занимаются. Значит, им просто нечем больше заняться. Кто-нибудь вообще видел этих людей, которые пишут все это в соцсети?

    Какие-то совершенно убогие люди, которых мне очень жаль. Если им нечего делать, кроме как обсуждать жизни Этери Тутберидзе, Евгении Медведевой и Алины Загитовой, то их можно только жалеть.

    Я сейчас гуляю с ребенком и собачкой, и мне очень хорошо, – сказал Жулин. 

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