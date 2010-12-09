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    Россия впервые за 5 лет осталась без золота в финале Гран-при. Зато спустя 10 лет взяла медаль в танцах

    Теги сборная России танцы на льду Гран-при финал Гран-при Елизавета Туктамышева пары женское катание Никита Кацалапов Виктория Синицина Евгения Тарасова Владимир Морозов Алина Загитова Фигурное катание

    Российские фигуристы завоевали четыре награды в финале Гран-при в Ванкувере.

    В женском одиночном катании олимпийская чемпионка Алина Загитова стала второй, ее соотечественница Елизавета Туктамышева показала третий результат.

    Танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали серебряными призерами турнира. Это первая награда российских танцоров за 10 лет: в сезоне-2008/09 Оксана Домнина и Максим Шабалин тоже были вторыми.

    В парном катании россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли третье место.

    Впервые с сезона-2013/14 команда России осталась без золота в финале. В олимпийском сезоне лучшими результатами на турнире были вторые места Юлии Липницкой и пары Татьяна Волосожар – Максим Траньков.

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