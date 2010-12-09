Россия впервые за 5 лет осталась без золота в финале Гран-при. Зато спустя 10 лет взяла медаль в танцах

Российские фигуристы завоевали четыре награды в финале Гран-при в Ванкувере.
В женском одиночном катании олимпийская чемпионка Алина Загитова стала второй, ее соотечественница Елизавета Туктамышева показала третий результат.
Танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали серебряными призерами турнира. Это первая награда российских танцоров за 10 лет: в сезоне-2008/09 Оксана Домнина и Максим Шабалин тоже были вторыми.
В парном катании россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли третье место.
Впервые с сезона-2013/14 команда России осталась без золота в финале. В олимпийском сезоне лучшими результатами на турнире были вторые места Юлии Липницкой и пары Татьяна Волосожар – Максим Траньков.
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