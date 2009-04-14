Лучшие результаты сезона-2018/19. Загитова стала первой, Туктамышева, Тарасова и Морозов, Синицина и Кацалапов – 2-е, Коляда – 5-й, Медведева – 6-я

Sports.ru представляет лучшие результаты сезона-2018/19 в фигурном катании по дисциплинам.

Российская фигуристка Алина Загитова стала лучшей в произвольной программе и по итоговому баллу.

В официальном рейтинге ISU учитываются только результаты, показанные на международных соревнованиях. Также ISU учитывает результаты юниоров наравне со взрослыми.

Лучшие результаты сезона-2018/19

Мужчины

Короткая программа

1. Юдзуру Ханю (Япония) – 110,53

2. Нэтан Чен (США) – 107,40

3. Шома Уно (Япония) – 104,15

4. Винсент Чжоу (США) – 100,51

5. Михаил Коляда (Россия) – 100,49

6. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 97,33



Произвольная программа

1. Нэтан Чен (США) – 216,02

2. Юдзуру Ханю (Япония) – 206,10

3. Винсент Чжоу (США) – 198,50

4. Шома Уно (Япония) – 197,36

5. Цзинь Боян (Китай) – 181,34

6. Хавьер Фернандес (Испания) – 179,75

Итоговый балл

1. Нэтан Чен (США) – 323,42

2. Юдзуру Ханю (Япония) – 300,97

3. Винсент Чжоу (США) – 299,01

4. Шома Уно (Япония) – 289,12

5. Михаил Коляда (Россия) – 274,37

6. Цзинь Боян (Китай) – 273,51

Женщины

Короткая программа

1. Рика Кихира (Япония) – 83,97

2. Алина Загитова (Россия) – 82,08

3. Елизавета Туктамышева (Россия) – 80,54

4. Каори Сакамото (Япония) – 76,95

5. Алена Косторная (Россия) – 76,32

6. Сатоко Мияхара (Япония) – 76,08

Произвольная программа

1. Алина Загитова (Россия) – 158,50

2. Рика Кихира (Япония) – 154,72

3. Елизавета Туктамышева (Россия) – 153,89

4. Брэди Теннелл (США) – 150,83

5. Александра Трусова (Россия) – 150,40

6. Евгения Медведева (Россия) – 149,57



Итоговый балл

1. Алина Загитова (Россия) – 238,43

2. Елизавета Туктамышева (Россия) – 234,43

3. Рика Кихира (Япония) – 233,12

4. Брэди Теннелл (США) – 225,64

5. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) – 224,76

6. Евгения Медведева (Россия) – 223,80



Пары

Короткая программа

1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 81,21

2. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) – 79,24

3. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция) – 76,55

4. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия) – 75,80

5. Чэн Пэн – Цзинь Ян (Китай) – 75,69

6. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада) – 74,66



Произвольная программа

1. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) – 155,60

2. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция) – 152,52

3. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 147,26

4. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия) – 144,02

5. Чэн Пэн – Цзинь Ян (Китай) – 141,21

6. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) – 140,31

Итоговый балл

1. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) – 234,84

2. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 228,47

3. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция) – 226,00

4. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия) – 217,98

5. Чэн Пэн – Цзинь Ян (Китай) – 216,90

6. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада) – 211,05

Танцы на льду

Ритм-танец

1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 88,42

2. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 84,57

3. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 83,10

4. Мэддисон Хаббелл – Захари Донохью (США) – 83,09

5. Кейтлин Уивер – Эндрю Поже (Канада) – 82,84

6. Мэддисон Чок – Эван Бейтс (США) – 82,32



Произвольный танец

1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 135,82

2. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 130,63

3. Мэддисон Хаббелл – Захари Донохью (США) – 127,31

4. Мэддисон Чок – Эван Бейтс (США) – 126,25

5. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 125,42

6. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 124,40



Итоговый балл

1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 223,13

2. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 215,20

3. Мэддисон Хаббелл – Захари Донохью (США) – 210,40

4. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 208,52

5. Мэддисон Чок – Эван Бейтс (США) – 207,42

6. Кейтлин Уивер – Эндрю Поже (Канада) – 205,62