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    Лучшие результаты сезона-2018/19. Загитова стала первой, Туктамышева, Тарасова и Морозов, Синицина и Кацалапов – 2-е, Коляда – 5-й, Медведева – 6-я

    Теги сборная России ISU танцы на льду пары мужское катание женское катание Фигурное катание

    Sports.ru представляет лучшие результаты сезона-2018/19 в фигурном катании по дисциплинам. 

    Российская фигуристка Алина Загитова стала лучшей в произвольной программе и по итоговому баллу.

    В официальном рейтинге ISU учитываются только результаты, показанные на международных соревнованиях. Также ISU учитывает результаты юниоров наравне со взрослыми.

    Лучшие результаты сезона-2018/19

    Мужчины

    Короткая программа

    1. Юдзуру Ханю (Япония) – 110,53
    2. Нэтан Чен (США) – 107,40
    3. Шома Уно (Япония) – 104,15
    4. Винсент Чжоу (США) – 100,51
    5. Михаил Коляда (Россия) – 100,49
    6. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 97,33

    Произвольная программа

    1. Нэтан Чен (США) – 216,02
    2. Юдзуру Ханю (Япония) – 206,10
    3. Винсент Чжоу (США) – 198,50
    4. Шома Уно (Япония) – 197,36
    5. Цзинь Боян (Китай) – 181,34
    6. Хавьер Фернандес (Испания) – 179,75

    Итоговый балл

    1. Нэтан Чен (США) – 323,42
    2. Юдзуру Ханю (Япония) – 300,97
    3. Винсент Чжоу (США) – 299,01
    4. Шома Уно (Япония) – 289,12
    5. Михаил Коляда (Россия) – 274,37
    6. Цзинь Боян (Китай) – 273,51

    Женщины

    Короткая программа

    1. Рика Кихира (Япония) – 83,97
    2. Алина Загитова (Россия) – 82,08
    3. Елизавета Туктамышева (Россия) – 80,54
    4. Каори Сакамото (Япония) – 76,95
    5. Алена Косторная (Россия) – 76,32
    6. Сатоко Мияхара (Япония) – 76,08

    Произвольная программа

    1. Алина Загитова (Россия) – 158,50
    2. Рика Кихира (Япония) – 154,72
    3. Елизавета Туктамышева (Россия) – 153,89
    4. Брэди Теннелл (США) – 150,83
    5. Александра Трусова (Россия) – 150,40
    6. Евгения Медведева (Россия) – 149,57

    Итоговый балл

    1. Алина Загитова (Россия) – 238,43
    2. Елизавета Туктамышева (Россия) – 234,43
    3. Рика Кихира (Япония) – 233,12
    4. Брэди Теннелл (США) – 225,64
    5. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) – 224,76
    6. Евгения Медведева (Россия) – 223,80

    Пары

    Короткая программа

    1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 81,21
    2. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) – 79,24
    3. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция) – 76,55
    4. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия) – 75,80
    5. Чэн Пэн – Цзинь Ян (Китай) – 75,69
    6. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада) – 74,66

    Произвольная программа

    1. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) – 155,60
    2. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция) – 152,52
    3. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 147,26
    4. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия) – 144,02
    5. Чэн Пэн – Цзинь Ян (Китай) – 141,21
    6. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) – 140,31

    Итоговый балл

    1. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) – 234,84
    2. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 228,47
    3. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция) – 226,00
    4. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия) – 217,98
    5. Чэн Пэн – Цзинь Ян (Китай) – 216,90
    6. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада) – 211,05

    Танцы на льду

    Ритм-танец

    1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 88,42
    2. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 84,57
    3. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 83,10
    4. Мэддисон Хаббелл – Захари Донохью (США) – 83,09
    5. Кейтлин Уивер – Эндрю Поже (Канада) – 82,84
    6. Мэддисон Чок – Эван Бейтс (США) – 82,32

    Произвольный танец

    1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 135,82
    2. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 130,63
    3. Мэддисон Хаббелл – Захари Донохью (США) – 127,31
    4. Мэддисон Чок – Эван Бейтс (США) – 126,25
    5. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 125,42
    6. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 124,40

    Итоговый балл

    1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 223,13
    2. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 215,20
    3. Мэддисон Хаббелл – Захари Донохью (США) – 210,40
    4. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 208,52
    5. Мэддисон Чок – Эван Бейтс (США) – 207,42
    6. Кейтлин Уивер – Эндрю Поже (Канада) – 205,62

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