Лучшие результаты сезона-2018/19. Загитова стала первой, Туктамышева, Тарасова и Морозов, Синицина и Кацалапов – 2-е, Коляда – 5-й, Медведева – 6-я

Sports.ru представляет лучшие результаты сезона-2018/19 в фигурном катании по дисциплинам.
Российская фигуристка Алина Загитова стала лучшей в произвольной программе и по итоговому баллу.
В официальном рейтинге ISU учитываются только результаты, показанные на международных соревнованиях. Также ISU учитывает результаты юниоров наравне со взрослыми.
Лучшие результаты сезона-2018/19
Мужчины
Короткая программа
1. Юдзуру Ханю (Япония) – 110,53
2. Нэтан Чен (США) – 107,40
3. Шома Уно (Япония) – 104,15
4. Винсент Чжоу (США) – 100,51
5. Михаил Коляда (Россия) – 100,49
6. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 97,33
Произвольная программа
1. Нэтан Чен (США) – 216,02
2. Юдзуру Ханю (Япония) – 206,10
3. Винсент Чжоу (США) – 198,50
4. Шома Уно (Япония) – 197,36
5. Цзинь Боян (Китай) – 181,34
6. Хавьер Фернандес (Испания) – 179,75
Итоговый балл
1. Нэтан Чен (США) – 323,42
2. Юдзуру Ханю (Япония) – 300,97
3. Винсент Чжоу (США) – 299,01
4. Шома Уно (Япония) – 289,12
5. Михаил Коляда (Россия) – 274,37
6. Цзинь Боян (Китай) – 273,51
Женщины
Короткая программа
1. Рика Кихира (Япония) – 83,97
2. Алина Загитова (Россия) – 82,08
3. Елизавета Туктамышева (Россия) – 80,54
4. Каори Сакамото (Япония) – 76,95
5. Алена Косторная (Россия) – 76,32
6. Сатоко Мияхара (Япония) – 76,08
Произвольная программа
1. Алина Загитова (Россия) – 158,50
2. Рика Кихира (Япония) – 154,72
3. Елизавета Туктамышева (Россия) – 153,89
4. Брэди Теннелл (США) – 150,83
5. Александра Трусова (Россия) – 150,40
6. Евгения Медведева (Россия) – 149,57
Итоговый балл
1. Алина Загитова (Россия) – 238,43
2. Елизавета Туктамышева (Россия) – 234,43
3. Рика Кихира (Япония) – 233,12
4. Брэди Теннелл (США) – 225,64
5. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) – 224,76
6. Евгения Медведева (Россия) – 223,80
Пары
Короткая программа
1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 81,21
2. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) – 79,24
3. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция) – 76,55
4. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия) – 75,80
5. Чэн Пэн – Цзинь Ян (Китай) – 75,69
6. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада) – 74,66
Произвольная программа
1. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) – 155,60
2. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция) – 152,52
3. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 147,26
4. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия) – 144,02
5. Чэн Пэн – Цзинь Ян (Китай) – 141,21
6. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) – 140,31
Итоговый балл
1. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) – 234,84
2. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 228,47
3. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция) – 226,00
4. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия) – 217,98
5. Чэн Пэн – Цзинь Ян (Китай) – 216,90
6. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада) – 211,05
Танцы на льду
Ритм-танец
1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 88,42
2. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 84,57
3. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 83,10
4. Мэддисон Хаббелл – Захари Донохью (США) – 83,09
5. Кейтлин Уивер – Эндрю Поже (Канада) – 82,84
6. Мэддисон Чок – Эван Бейтс (США) – 82,32
Произвольный танец
1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 135,82
2. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 130,63
3. Мэддисон Хаббелл – Захари Донохью (США) – 127,31
4. Мэддисон Чок – Эван Бейтс (США) – 126,25
5. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 125,42
6. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 124,40
Итоговый балл
1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 223,13
2. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 215,20
3. Мэддисон Хаббелл – Захари Донохью (США) – 210,40
4. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 208,52
5. Мэддисон Чок – Эван Бейтс (США) – 207,42
6. Кейтлин Уивер – Эндрю Поже (Канада) – 205,62