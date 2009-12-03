Мария Бутырская: «Победа Загитовой в Пхенчхане-2018 закономерна. В технике она была на голову выше Медведевой»

Чемпионка мира Мария Бутырская считает, что заслуженно победила на Олимпиаде-2018.

«Конечно, Медведева очень долго шла к золотой медали на Олимпийских играх. Она сделала просто невозможное, выиграла два предыдущих чемпионата мира. Конечно, мы все ожидали, что Евгения станет олимпийской чемпионкой. И вдруг появляется вот такая Алина.

Но в произвольной программе я получила гораздо больше удовольствия от Загитовой. Это были идеальные прыжки, это была внутренняя харизма, которую я чувствовала через экран.

Конечно, техническая сторона тоже была на голову выше, чем у Жени Медведевой. То, что она выиграла – это закономерно», – сказала Бутырская в программе «Фетисов» на телеканале «Звезда».