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    Мария Бутырская: «Победа Загитовой в Пхенчхане-2018 закономерна. В технике она была на голову выше Медведевой»

    Теги сборная России Мария Бутырская Пхенчхан-2018 женское катание Евгения Медведева Алина Загитова Фигурное катание

    Чемпионка мира Мария Бутырская считает, что Алина Загитова заслуженно победила на Олимпиаде-2018.

    «Конечно, Медведева очень долго шла к золотой медали на Олимпийских играх. Она сделала просто невозможное, выиграла два предыдущих чемпионата мира. Конечно, мы все ожидали, что Евгения станет олимпийской чемпионкой. И вдруг появляется вот такая Алина.

    Но в произвольной программе я получила гораздо больше удовольствия от Загитовой. Это были идеальные прыжки, это была внутренняя харизма, которую я чувствовала через экран.

    Конечно, техническая сторона тоже была на голову выше, чем у Жени Медведевой. То, что она выиграла – это закономерно», – сказала Бутырская в программе «Фетисов» на телеканале «Звезда».

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