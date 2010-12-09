Загитова перед произвольной программой в финале Гран-при повредила ногу. Тренеры хотели снять ее с соревнований

Олимпийская чемпионка Алина Загитова перед прокатом произвольной программы в финале Гран-при в Ванкувере споткнулась о телевизионный кабель и повредила ногу.

Об этом в трансляции юниорских соревнований сообщил исполнительный директор Федерации фигурного катания Канады Тэд Бартон.

Тренеры хотели снять Загитову с соревнований, но фигуристка настояла на выступлении. Ей наложили лед на поврежденную стопу.

Загитова завоевала в финале Гран-при серебро, уступив более шести баллов японке Рике Кихире.

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