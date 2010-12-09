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    Загитова перед произвольной программой в финале Гран-при повредила ногу. Тренеры хотели снять ее с соревнований

    Теги сборная России финал Гран-при женское катание Алина Загитова Фигурное катание

    Олимпийская чемпионка Алина Загитова перед прокатом произвольной программы в финале Гран-при в Ванкувере споткнулась о телевизионный кабель и повредила ногу. 

    Об этом в трансляции юниорских соревнований сообщил исполнительный директор Федерации фигурного катания Канады Тэд Бартон.

    Тренеры хотели снять Загитову с соревнований, но фигуристка настояла на выступлении. Ей наложили лед на поврежденную стопу. 

    Загитова завоевала в финале Гран-при серебро, уступив более шести баллов японке Рике Кихире. 

    Загитова проиграла финал Гран-при. Без шансов против новой звезды из Японии

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