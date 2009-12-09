Алина Загитова: «При всем желании не могу выйти на лед и сделать тройной аксель, прыгнуть выше себя. Значит, нужно просто кататься так, как я умею»

Российская фигуристка Алина Загитова прокомментировала свое выступление в финале Гран-при в Ванкувере, где она заняла второе место.

– Опыт выступления в соревнованиях при 11-часовой разнице во времени у вас уже имелся?

– Нет, никогда. Максимум, что в этом отношении было – выступления в Японии, но там разница меньше, и она в другую сторону. Соответственно кататься проще. Там вообще проще – обстановка более спокойная для меня.

– У вас есть какие-то секреты – как подготовиться к выступлению, когда, помимо катания, наваливается столько дополнительных проблем?

– Нет. Это еще один опыт, который, надеюсь, поможет мне в будущем.

– Что стало для вас наиболее обидным в выступлениях в Ванкувере?

– Помарка в каскаде в произвольной программе. Единственная…

– Почему случилась эта ошибка?

– Не знаю. Не могу ответить. Я хотела прицепить к лутцу второй тройной прыжок, думала об этом, но как-то совсем неловко приземлилась с первого.

– День отдыха между первым и вторым выступлением вам помог или помешал настроиться на финальный прокат? О чем вы думали, ожидая своей очереди?

– Думала о том, что в короткой программе сделала всё, что должна была. Что, наверное, моя вина в том, что каталась недостаточно раскованно, даже можно сказать зажато. Что нужно ни о чем не думать и просто катать свое – то, что я должна сделать в программе. Я ведь при всем желании не могу завтра выйти на лед и сделать тройной аксель, правда? И четверной не могу сделать, и прыгнуть выше себя. Значит, нужно просто кататься так, как я умею…

Загитова проиграла финал Гран-при. Без шансов против новой звезды из Японии