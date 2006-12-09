Алина Загитова: «Волнение было, да. Надо еще разбираться с этим»

Российская фигуристка Алина Загитова сообщила, что волновалась перед прокатом произвольной программы в финале Гран-при, где стала второй.

«Было такое, да. Но нужно справляться с этим. Надо еще разбираться с этим. Надо делать все на максимуме», – рассказала Загитова.



Также Загитова прокомментировала свой сорванный второй тройной тулуп в каскаде с тройным лутцем.

«Я не очень хорошо приземлилась с лутца и попыталась вытащить тройной тулуп. Но в один момент у меня что-то щелкнуло, и...», – отметила Загитова.