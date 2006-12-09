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    Алина Загитова: «Волнение было, да. Надо еще разбираться с этим»

    Теги сборная России Гран-при финал Гран-при женское катание Алина Загитова Фигурное катание

    Российская фигуристка Алина Загитова сообщила, что волновалась перед прокатом произвольной программы в финале Гран-при, где стала второй.

    «Было такое, да. Но нужно справляться с этим. Надо еще разбираться с этим. Надо делать все на максимуме», – рассказала Загитова.
     
    Также Загитова прокомментировала свой сорванный второй тройной тулуп в каскаде с тройным лутцем.

    «Я не очень хорошо приземлилась с лутца и попыталась вытащить тройной тулуп. Но в один момент у меня что-то щелкнуло, и...», – отметила Загитова.

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